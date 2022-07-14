https://ria.ru/20220714/ukraina-1802331915.html
Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата
Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата - РИА Новости, 14.07.2022
Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата
Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, заявил РИА Новости пленный командир... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:06
2022-07-14T08:06
2022-07-14T09:14
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МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, заявил РИА Новости пленный командир украинского нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами."Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам", — сказал пленный, видеоверсия разговора с которым опубликована в Telegram-канале РИА Новости.По его словам, "все понимают", что Запад дает Украине вооружение и деньги, а взамен фактически командует украинскими военными. Спецоперацию ВС России Кравцов назвал "заранее проигрышной войной" для Украины."Америка как была с Британией за океаном, так и останутся, а Россия как была <...> У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения <...> Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата", — сбивчиво рассказал Кравцов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
08:06 14.07.2022 (обновлено: 09:14 14.07.2022)
Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата
Пленный командир нацбата "Медведи SS": Россия не по зубам Украине даже с учетом поставок