https://ria.ru/20220714/ubiystvo-1802395023.html

В Перми мужчину застрелили в автомобиле

В Перми мужчину застрелили в автомобиле - РИА Новости, 14.07.2022

В Перми мужчину застрелили в автомобиле

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пермяка, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в машине, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:32

2022-07-14T12:32

2022-07-14T12:32

происшествия

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства пермяка, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в машине, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в среду в Дзержинском районе Перми в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В соцсетях появилась информация, что убит местный бизнесмен Евгений Иванов, его тело нашли на водительском сиденье Porsche."По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802090836.html

россия

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край