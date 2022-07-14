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В Перми мужчину застрелили в автомобиле - РИА Новости, 14.07.2022
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В Перми мужчину застрелили в автомобиле
В Перми мужчину застрелили в автомобиле - РИА Новости, 14.07.2022
В Перми мужчину застрелили в автомобиле
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пермяка, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в машине, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:32
2022-07-14T12:32
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства пермяка, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в машине, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в среду в Дзержинском районе Перми в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В соцсетях появилась информация, что убит местный бизнесмен Евгений Иванов, его тело нашли на водительском сиденье Porsche."По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
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россия
пермь
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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край
12:32 14.07.2022
 
В Перми мужчину застрелили в автомобиле

СУСК по Пермскому краю возбудил дело по факту убийства мужчины в автомобиле

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства пермяка, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в машине, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, в среду в Дзержинском районе Перми в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением. В соцсетях появилась информация, что убит местный бизнесмен Евгений Иванов, его тело нашли на водительском сиденье Porsche.
"По данному факту следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
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