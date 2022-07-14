15:41 14.07.2022 (обновлено: 17:04 14.07.2022)
Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре
В МИД Сингапура заявили, что президент Шри-Ланки не запрашивал у них убежища
© AP Photo / Eranga JayawardenaЖенщина смотрит телевизионное выступление президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Женщина смотрит телевизионное выступление президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил убежища.
"Подтверждается, что Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища, а также ему не предоставлялось никакое убежище. Сингапур как правило не удовлетворяет прошения об убежище", - говорится в заявлении на сайте сингапурского МИД.
Агентство Франс Пресс в четверг передавало, что самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Раджапакса, приземлился в Сингапуре. Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.