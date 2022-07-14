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Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре

Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре - РИА Новости, 14.07.2022

Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре

Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:41

2022-07-14T15:41

2022-07-14T17:04

в мире

сингапур

шри-ланка

готабая раджапакса

мальдивы

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил убежища."Подтверждается, что Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища, а также ему не предоставлялось никакое убежище. Сингапур как правило не удовлетворяет прошения об убежище", - говорится в заявлении на сайте сингапурского МИД.Агентство Франс Пресс в четверг передавало, что самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Раджапакса, приземлился в Сингапуре. Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.

https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802171652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур, шри-ланка, готабая раджапакса, мальдивы, политический кризис в шри-ланке