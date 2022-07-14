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Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре - РИА Новости, 14.07.2022
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Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре
Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре - РИА Новости, 14.07.2022
Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре
Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:41
2022-07-14T17:04
в мире
сингапур
шри-ланка
готабая раджапакса
мальдивы
политический кризис в шри-ланке
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил убежища."Подтверждается, что Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища, а также ему не предоставлялось никакое убежище. Сингапур как правило не удовлетворяет прошения об убежище", - говорится в заявлении на сайте сингапурского МИД.Агентство Франс Пресс в четверг передавало, что самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Раджапакса, приземлился в Сингапуре. Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
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в мире, сингапур, шри-ланка, готабая раджапакса, мальдивы, политический кризис в шри-ланке
15:41 14.07.2022 (обновлено: 17:04 14.07.2022)
 
Президент Шри-Ланки не просил убежища в Сингапуре

В МИД Сингапура заявили, что президент Шри-Ланки не запрашивал у них убежища

© AP Photo / Eranga JayawardenaЖенщина смотрит телевизионное выступление президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Женщина смотрит телевизионное выступление президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Женщина смотрит телевизионное выступление президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в страну, он приехал с частным визитом и не просил убежища.
"Подтверждается, что Раджапаксе был разрешен въезд в Сингапур с частным визитом. Он не просил убежища, а также ему не предоставлялось никакое убежище. Сингапур как правило не удовлетворяет прошения об убежище", - говорится в заявлении на сайте сингапурского МИД.
Агентство Франс Пресс в четверг передавало, что самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Раджапакса, приземлился в Сингапуре. Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
Военнослужащие используют слезоточивый газ для разгона демонстрантов во время антиправительственной акции протеста у офиса премьер-министра Шри-Ланки в Коломбо. 13 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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И.о. президента Шри-Ланки поручил военным восстановить порядок
 
В миреСингапурШри-ЛанкаГотабая РаджапаксаМальдивыПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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