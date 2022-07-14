https://ria.ru/20220714/tyumen-1802452166.html

В Тюменской области будут производить 12 миллионов инкубационных яиц в год

В Тюменской области будут производить 12 миллионов инкубационных яиц в год - РИА Новости, 14.07.2022

В Тюменской области будут производить 12 миллионов инкубационных яиц в год

Строящийся в Тюменской области племенной репродуктор индейки будет производить до 12 миллионов инкубационных яиц в год, обеспечивая на 20% потребности... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:06

2022-07-14T15:06

2022-07-14T15:07

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Строящийся в Тюменской области племенной репродуктор индейки будет производить до 12 миллионов инкубационных яиц в год, обеспечивая на 20% потребности российских производителей.Ранее сообщалось, что инвестпроект стоимостью в 5,2 миллиарда рублей в сентябре 2021 года в Исетском районе Тюменской области запустил агропромышленный комплекс "Дамате". На площади в 206 гектаров к концу 2023 года будет возведено пять площадок для выращивания и содержания ремонтного молодняка, пять площадок для содержания родительского стада. Работу на производстве получат около 200 человек."Племенной репродуктор индейки в Тюменской области обеспечит 20% потребности в инкубационном яйце российских производителей. ... Производительность составит 12 млн штук яиц в год. На предприятие завезут 138 000 голов родительского стада индейки", - сообщает информационный центр правительства региона.Отмечается, что комплекс введут поэтапно. Первой сдадут площадку для буртования помета, в ноябре 2022 - марте 2023 года - площадку ремонтного молодняка, в июне - октябре 2023 года — площадку родительского стада. Сейчас идет активная фаза строительства на площадках ремонтного молодняка. Начат монтаж автоматизированных систем кормления птиц, освещения, микроклимата, хранения корма и утилизации отходов."Появление такого крупного производства на территории нашей области позволит продолжить экономический рост в агропромышленном комплексе, создать высокооплачиваемые рабочие места, развивать современные технологии и генетику в птицеводстве", - цитирует слова замгубернатора Тюменской области Владимира Чейметова информцентр.

https://ria.ru/20220711/tyumen-1801720540.html

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экономика, тюменская область, исетский район, россия