В Китае назвали вопрос предельной цены на российскую нефть сложным
В Минкоммерции Китая назвали вопрос предельной цены на российскую нефть крайне сложным
Государственные флаги РФ и КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Вопрос установления предельной цены на российскую нефть крайне сложный, условием решения должно быть стремление сторон к снижению напряженности в украинском кризисе, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. Шу Цзюэтин на брифинге в четверг также подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ действительно обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой минфина США в ходе переговоров в начале июля.
"Китай считает, что этот вопрос (установления предельной цены на нефть из РФ – ред.) крайне сложный, предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон", - заявила Шу Цзюэтин.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".