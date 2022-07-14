https://ria.ru/20220714/tsena-1802360684.html

В Китае назвали вопрос предельной цены на российскую нефть сложным

В Китае назвали вопрос предельной цены на российскую нефть сложным - РИА Новости, 14.07.2022

В Китае назвали вопрос предельной цены на российскую нефть сложным

Вопрос установления предельной цены на российскую нефть крайне сложный, условием решения должно быть стремление сторон к снижению напряженности в украинском... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:10

2022-07-14T11:10

2022-07-14T11:10

экономика

китай

россия

сша

министерство финансов сша

джанет йеллен

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. Вопрос установления предельной цены на российскую нефть крайне сложный, условием решения должно быть стремление сторон к снижению напряженности в украинском кризисе, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала в ходе виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ перспективу установления предельной цены на российскую нефть. Шу Цзюэтин на брифинге в четверг также подтвердила, что вице-премьер КНР Лю Хэ действительно обсуждал вопрос предельной цены на российскую нефть с главой минфина США в ходе переговоров в начале июля."Китай считает, что этот вопрос (установления предельной цены на нефть из РФ – ред.) крайне сложный, предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон", - заявила Шу Цзюэтин.Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

https://ria.ru/20220713/neft-1802253014.html

https://ria.ru/20220711/neft-1801603680.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, россия, сша, министерство финансов сша, джанет йеллен, дмитрий биричевский