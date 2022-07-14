https://ria.ru/20220714/trofey-1802339881.html
Силы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777
Силы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777
Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:32
2022-07-14T09:32
2022-07-14T16:17
в мире
луганская народная республика
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нато
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ЛУГАНСК, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие Луганской Народной Республики впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР."Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777", — говорится в публикации.Народная милиция опубликовала также видео, на котором показывается американское орудие. Как поясняется в ролике, гаубицу обнаружила воздушная разведка ЛНР, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса.Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Украинские войска применяют их для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители.Кроме того, Запад продолжает накачивать Украину и другим оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Украине выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220714/seversk-1802344760.html
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
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internet-group@rian.ru
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Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777
Американский трофей: силы ЛНР продемонстрировали захваченную гаубицу М777
2022-07-14T09:32
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, нато, сергей лавров, сша
09:32 14.07.2022 (обновлено: 16:17 14.07.2022)
Силы ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777
Силы Народной милиции ЛНР добыли в качестве трофея первую американскую гаубицу М777