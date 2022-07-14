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В Нидерландах допустили создание военного трибунала для России - РИА Новости, 14.07.2022
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В Нидерландах допустили создание военного трибунала для России
В Нидерландах допустили создание военного трибунала для России - РИА Новости, 14.07.2022
В Нидерландах допустили создание военного трибунала для России
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра не исключил возможности создания военного трибунала, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в военных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:00
2022-07-14T17:07
в мире
нидерланды
международный уголовный суд
парламентская ассамблея совета европы
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра не исключил возможности создания военного трибунала, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях на Украине.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html
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в мире, нидерланды, международный уголовный суд, парламентская ассамблея совета европы, россия, украина, владимир путин
17:00 14.07.2022 (обновлено: 17:07 14.07.2022)
 
В Нидерландах допустили создание военного трибунала для России

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о возможности создания военного трибунала для России

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра не исключил возможности создания военного трибунала, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях на Украине.
"Как я понимаю, мы должны заполнить вакуум, и МУС не имеет там юрисдикции. Так что я могу представить, что мы действительно рассматриваем (возможность) создать такой трибунал. И Нидерланды рассмотрят это", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам международной конференции по обсуждению обеспечения правосудия на Украине.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:35
Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 12:37
Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США
 
В миреНидерландыМеждународный уголовный судПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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