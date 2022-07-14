https://ria.ru/20220714/tranzit-1802385308.html

Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022

Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:06

2022-07-14T12:06

2022-07-14T13:20

экономика

еврокомиссия

калининград

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии."Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", - заявил Алиханов.Решение по калининградскому транзиту не полное, работа еще требуется, автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1"."Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все еще ", - сказал Алиханов.Власти Калининградской области считают, что ограничения по автомобильному транзиту должны быть полностью устранены, продолжают работу, отметил Алиханов."На наш взгляд, эти ограничения (по автомобильному транзиту - ред.) тоже должны быть полностью устранены, и мы с министерством иностранных дел этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, будем продолжать добиваться снятия этих ограничений", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802388540.html

https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802242539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, еврокомиссия, калининград, калининградская область, антон алиханов