https://ria.ru/20220714/tranzit-1802385308.html
Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022
Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:06
2022-07-14T12:06
2022-07-14T13:20
экономика
еврокомиссия
калининград
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии."Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", - заявил Алиханов.Решение по калининградскому транзиту не полное, работа еще требуется, автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1"."Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все еще ", - сказал Алиханов.Власти Калининградской области считают, что ограничения по автомобильному транзиту должны быть полностью устранены, продолжают работу, отметил Алиханов."На наш взгляд, эти ограничения (по автомобильному транзиту - ред.) тоже должны быть полностью устранены, и мы с министерством иностранных дел этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, будем продолжать добиваться снятия этих ограничений", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802388540.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, еврокомиссия, калининград, калининградская область, антон алиханов
12:06 14.07.2022 (обновлено: 13:20 14.07.2022)
Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград после рекомендаций ЕК
КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости.
Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил
губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
Еврокомиссия
опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград
разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.
"Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", - заявил Алиханов.
Решение по калининградскому транзиту не полное, работа еще требуется, автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов
в эфире телеканала "Россия 1".
"Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все еще ", - сказал Алиханов.
Власти Калининградской области считают, что ограничения по автомобильному транзиту должны быть полностью устранены, продолжают работу, отметил Алиханов.
"На наш взгляд, эти ограничения (по автомобильному транзиту - ред.) тоже должны быть полностью устранены, и мы с министерством иностранных дел этот вопрос обсудили, будем продолжать эту работу, будем продолжать добиваться снятия этих ограничений", - сказал Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.