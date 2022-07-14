https://ria.ru/20220714/tranzit-1802324761.html

СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград

СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград

Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T05:30

2022-07-14T05:30

2022-07-14T06:11

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой."Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.

https://ria.ru/20220713/ek-1802303715.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html

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маркус эдерер, гитанас науседа, россия, калининград, литва, евросоюз, еврокомиссия, в мире, москва