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СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022
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СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград
СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград
Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T05:30
2022-07-14T06:11
маркус эдерер
гитанас науседа
россия
калининград
литва
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой."Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.
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маркус эдерер, гитанас науседа, россия, калининград, литва, евросоюз, еврокомиссия, в мире, москва
05:30 14.07.2022 (обновлено: 06:11 14.07.2022)
 
СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград

FT: в ЕС считают, что проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.
Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.
Некоторые чиновники в ЕС также в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.
"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.
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Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.
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Маркус ЭдерерГитанас НауседаРоссияКалининградЛитваЕвросоюзЕврокомиссияВ миреМосква
 
 
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