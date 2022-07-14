05:30 14.07.2022 (обновлено: 06:11 14.07.2022)
СМИ: неясные формулировки ЕК привели к проблеме с транзитом в Калининград
FT: в ЕС считают, что проблемы с транзитом в Калининград возникли из-за неясных правил ЕК
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько евродипломатов считают, что ЕК неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией России и Калининградской областью, пишет газета Financial Times.
Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ограничительным мерам против Москвы, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — говорится в сообщении издания.
"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — приводит газета слова одного дипломата из Евросоюза.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.