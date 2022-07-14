https://ria.ru/20220714/tramp-1802494777.html

Трамп запланировал вернуться в Вашингтон с выступлением в июне

Трамп запланировал вернуться в Вашингтон с выступлением в июне - РИА Новости, 14.07.2022

Трамп запланировал вернуться в Вашингтон с выступлением в июне

Экс-президент США Дональд Трамп впервые с момента окончания президентского срока выступит в Вашингтоне в конце июля, сообщает со ссылкой на источники издание... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:54

2022-07-14T16:54

2022-07-14T16:54

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп впервые с момента окончания президентского срока выступит в Вашингтоне в конце июля, сообщает со ссылкой на источники издание Axios.Бывший президент приедет в столицу для участия в организуемом "Институтом политики Америка прежде всего" (America First Policy Institute) саммита, который пройдет в столице США 26-27 июля. По данным издания, выступление бывшего президента запланировано на 3 часа во второй день мероприятия."45-й президент США Дональд Трамп - главный спикер на саммите "Америка прежде всего", - сообщают в свою очередь организаторы мероприятия. America First Policy Institute - неправительственная организация, которая заявляет себя в качестве исследовательского института, ее руководителями и основателями выступают бывшие члены администрации Трампа. В их числе бывший глава национальной разведки Джон Рэтклифф, бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, экс-министр энергетики Рик Перри, бывший министр внутренней безопасности Чад Вулф и другие.Помимо Трампа, как в свою очередь пишет Axios, в пленарных заседаниях саммита заявлены "влиятельные представители республиканской партии, в том числе члены администрации Трампа, члены конгресса и государственные деятели". В повестке саммита, как пишет издание, вопросы энергетики и цен на бензин, борьба с инфляцией, образование, незаконная миграция и другие насущные вопросы.Попасть на саммит, который не будет открыт для публики, можно будет лишь по приглашениям. Однако планируется прямая трансляция, для просмотра которой на сайте Института предлагается платная регистрация. Из предосторожности о безопасности участников место проведения саммита пока не раскрывается, сообщается, что о нем будет объявлено позже.

https://ria.ru/20220713/gosperevoroty-1802088903.html

https://ria.ru/20220709/notatsii-1801366039.html

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в мире, дональд трамп, сша