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TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей - РИА Новости, 14.07.2022
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TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей - РИА Новости, 14.07.2022
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
Китайская социальная сеть TikTok пока не планирует снимать запрет на размещение новых видео пользователями из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:29
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технологии
россия
tiktok
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok пока не планирует снимать запрет на размещение новых видео пользователями из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в четверг в СМИ появилась информации о том, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября."В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.В начале марта TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.
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технологии, россия, tiktok
12:29 14.07.2022
 
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей

TikTok не планирует снимать ограничения для российских пользователей 27 сентября

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok пока не планирует снимать запрет на размещение новых видео пользователями из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг в СМИ появилась информации о том, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября.
"В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.
В начале марта TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.
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