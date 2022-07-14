https://ria.ru/20220714/tiktok-1802393787.html
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей - РИА Новости, 14.07.2022
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
Китайская социальная сеть TikTok пока не планирует снимать запрет на размещение новых видео пользователями из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:29
2022-07-14T12:29
2022-07-14T12:29
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok пока не планирует снимать запрет на размещение новых видео пользователями из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в четверг в СМИ появилась информации о том, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября."В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - говорится в сообщении.В начале марта TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.
https://ria.ru/20220704/tiktok-1800154727.html
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технологии, россия, tiktok
TikTok опроверг сообщения о снятии ограничений для российских пользователей
TikTok не планирует снимать ограничения для российских пользователей 27 сентября