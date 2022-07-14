https://ria.ru/20220714/tets-1802381892.html
На Смоленской ТЭЦ произошла авария
На Смоленской ТЭЦ произошла авария - РИА Новости, 14.07.2022
На Смоленской ТЭЦ произошла авария
Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2, возгорания на станции нет, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра". РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:58
2022-07-14T11:58
2022-07-14T12:25
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
алексей островский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2, возгорания на станции нет, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра".Как уточняет "Квадра", клубы дыма, о которых говорят жители в соцсетях, являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе."При выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт произошло замыкание шин. Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет", - написал губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем Telegram-канале."Все отключённые подстанции восстановили работу и подают электроэнергию потребителям. Возможны локальные отключения на местах, которые сейчас устраняет ПАО "Россети Центр", - добавил Островский.Как уточняет ГУМЧС по региону, сообщение о задымлении в районе ТЭЦ-2 поступило в 10.15 четверга, проведена тщательная проверка объекта и прилегающей территории, задымления и возгорания не обнаружено.
https://ria.ru/20220709/sevastopol-1801422210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленск, смоленская область, алексей островский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:58 14.07.2022 (обновлено: 12:25 14.07.2022)
На Смоленской ТЭЦ произошла авария
На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины