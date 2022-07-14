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На Смоленской ТЭЦ произошла авария - РИА Новости, 14.07.2022
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На Смоленской ТЭЦ произошла авария
На Смоленской ТЭЦ произошла авария - РИА Новости, 14.07.2022
На Смоленской ТЭЦ произошла авария
Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2, возгорания на станции нет, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра". РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:58
2022-07-14T12:25
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
алексей островский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2, возгорания на станции нет, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра".Как уточняет "Квадра", клубы дыма, о которых говорят жители в соцсетях, являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе."При выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт произошло замыкание шин. Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет", - написал губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем Telegram-канале."Все отключённые подстанции восстановили работу и подают электроэнергию потребителям. Возможны локальные отключения на местах, которые сейчас устраняет ПАО "Россети Центр", - добавил Островский.Как уточняет ГУМЧС по региону, сообщение о задымлении в районе ТЭЦ-2 поступило в 10.15 четверга, проведена тщательная проверка объекта и прилегающей территории, задымления и возгорания не обнаружено.
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россия
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происшествия, россия, смоленск, смоленская область, алексей островский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:58 14.07.2022 (обновлено: 12:25 14.07.2022)
 
На Смоленской ТЭЦ произошла авария

На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЭнергоблок на ТЭЦ
Энергоблок на ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Энергоблок на ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2, возгорания на станции нет, сообщает пресс-служба смоленского филиала ПАО "Квадра".
"На Смоленской ТЭЦ-2 произошел аварийный останов турбины, причины в данный момент выясняем. Возгорания на станции нет", - говорится в сообщении.
Как уточняет "Квадра", клубы дыма, о которых говорят жители в соцсетях, являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе.
"При выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт произошло замыкание шин. Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет", - написал губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем Telegram-канале.
"Все отключённые подстанции восстановили работу и подают электроэнергию потребителям. Возможны локальные отключения на местах, которые сейчас устраняет ПАО "Россети Центр", - добавил Островский.
Как уточняет ГУМЧС по региону, сообщение о задымлении в районе ТЭЦ-2 поступило в 10.15 четверга, проведена тщательная проверка объекта и прилегающей территории, задымления и возгорания не обнаружено.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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ПроисшествияРоссияСмоленскСмоленская областьАлексей ОстровскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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