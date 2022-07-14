https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802463453.html

Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой

Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой - РИА Новости, 14.07.2022

Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой

Оснащенность лесопожарных формирований Оренбуржья в текущем году достигло 92%, к 2024 году оснащенность службы в рамках нацпроекта достигнет 100%, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:40

2022-07-14T15:40

2022-07-14T15:40

оренбургская область

денис паслер

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оснащенность лесопожарных формирований Оренбуржья в текущем году достигло 92%, к 2024 году оснащенность службы в рамках нацпроекта достигнет 100%, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.В четверг, 14 июля, в Оренбурге прошло торжественное вручение лесохозяйственной и лесопожарной техники, приобретенной по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".Губернатор региона Денис Паслер передал лесничествам и лесопожарным формированиям Оренбуржья 22 единицы новой техники.Глава региона подчеркнул, что в Оренбуржье леса занимают меньше пяти процентов территории. Это повышает ответственность сотрудников лесного хозяйства за обеспечение сохранности и воспроизводства лесов.В распоряжение 14 лесничеств области поступили семь тракторов "Беларус" и шесть лесопосадочных машин МЛП-1. Трактора оснащены кондиционерами для комфортной работы в разгар сезона. С помощью лесопосадочных машин будут выполняться задачи по увеличению лесных насаждений в регионе. Новая техника распределена в Абдулинское, Пономаревское, Шарлыкское и другие лесничества.Пять новых пожарных автомобилей GAZ-Sadko Next поступят в Никифоровское, Сорочинское, Краснохолмское и Орское лесопожарные формирования. Региональный Центр пожаротушения и охраны лесов получил седельный тягач с полуприцепом.Три легковых автомобиля Niva Travel приобретены для нужд "Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". К концу июля ожидается закупка за счет федеральных средств еще 12 единиц такой техники. Они будут распределены в лесничества региона.

https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html

https://ria.ru/20220705/zdravookhranenie-1800423448.html

оренбург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбург, общество