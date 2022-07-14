https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802463453.html
Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой
Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой - РИА Новости, 14.07.2022
Паслер: Оренбуржье на 92% оснащено лесопожарной техникой
Оснащенность лесопожарных формирований Оренбуржья в текущем году достигло 92%, к 2024 году оснащенность службы в рамках нацпроекта достигнет 100%, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:40
2022-07-14T15:40
2022-07-14T15:40
оренбургская область
денис паслер
оренбург
общество
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ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оснащенность лесопожарных формирований Оренбуржья в текущем году достигло 92%, к 2024 году оснащенность службы в рамках нацпроекта достигнет 100%, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.В четверг, 14 июля, в Оренбурге прошло торжественное вручение лесохозяйственной и лесопожарной техники, приобретенной по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".Губернатор региона Денис Паслер передал лесничествам и лесопожарным формированиям Оренбуржья 22 единицы новой техники.Глава региона подчеркнул, что в Оренбуржье леса занимают меньше пяти процентов территории. Это повышает ответственность сотрудников лесного хозяйства за обеспечение сохранности и воспроизводства лесов.В распоряжение 14 лесничеств области поступили семь тракторов "Беларус" и шесть лесопосадочных машин МЛП-1. Трактора оснащены кондиционерами для комфортной работы в разгар сезона. С помощью лесопосадочных машин будут выполняться задачи по увеличению лесных насаждений в регионе. Новая техника распределена в Абдулинское, Пономаревское, Шарлыкское и другие лесничества.Пять новых пожарных автомобилей GAZ-Sadko Next поступят в Никифоровское, Сорочинское, Краснохолмское и Орское лесопожарные формирования. Региональный Центр пожаротушения и охраны лесов получил седельный тягач с полуприцепом.Три легковых автомобиля Niva Travel приобретены для нужд "Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". К концу июля ожидается закупка за счет федеральных средств еще 12 единиц такой техники. Они будут распределены в лесничества региона.
https://ria.ru/20220705/razvitie-1800295137.html
https://ria.ru/20220705/zdravookhranenie-1800423448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбург, общество
ОРЕНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Оснащенность лесопожарных формирований Оренбуржья в текущем году достигло 92%, к 2024 году оснащенность службы в рамках нацпроекта достигнет 100%, сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.
В четверг, 14 июля, в Оренбурге
прошло торжественное вручение лесохозяйственной и лесопожарной техники, приобретенной по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
Губернатор региона Денис Паслер
передал лесничествам и лесопожарным формированиям Оренбуржья 22 единицы новой техники.
Глава региона подчеркнул, что в Оренбуржье леса занимают меньше пяти процентов территории. Это повышает ответственность сотрудников лесного хозяйства за обеспечение сохранности и воспроизводства лесов.
"Мы понимаем насколько важно иметь новую, надежную, современную, высокопроходимую технику. До 2019 года автопарк не обновлялся, а имеющаяся техника имела 100% износ. Мы активно включились в реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". С 2019 года только на лесопожарную технику выделено более 264 миллионов рублей. Оснащенность лесопожарных формирований достигла 92% от потребности. В скором времени завершим обновление", - отметил Паслер.
В распоряжение 14 лесничеств области поступили семь тракторов "Беларус" и шесть лесопосадочных машин МЛП-1. Трактора оснащены кондиционерами для комфортной работы в разгар сезона. С помощью лесопосадочных машин будут выполняться задачи по увеличению лесных насаждений в регионе. Новая техника распределена в Абдулинское, Пономаревское, Шарлыкское и другие лесничества.
Пять новых пожарных автомобилей GAZ-Sadko Next поступят в Никифоровское, Сорочинское, Краснохолмское и Орское лесопожарные формирования. Региональный Центр пожаротушения и охраны лесов получил седельный тягач с полуприцепом.
Три легковых автомобиля Niva Travel приобретены для нужд "Центра пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". К концу июля ожидается закупка за счет федеральных средств еще 12 единиц такой техники. Они будут распределены в лесничества региона.