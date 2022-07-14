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В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/tayna-1802514462.html
В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне
В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне - РИА Новости, 14.07.2022
В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне
Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:40
2022-07-14T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр.Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - порядка 100-300.В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ погибли до 10 тысяч украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/poteri-1795628642.html
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в мире, украина, министерство обороны украины
17:40 14.07.2022 (обновлено: 18:07 14.07.2022)
 
В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне

Замминистра обороны Украины Маляр назвала данные о потерях ВСУ государственной тайной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей", – приводит телеканал ТСН на своем сайте слова Маляр.
Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 06:01Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о ежесуточных потерях до тысячи военных
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - порядка 100-300.
В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ погибли до 10 тысяч украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Потери украинской армии очень высокие, – заявил участник российской хакерской группы RaHDIt - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 03:06Специальная военная операция на Украине
Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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