https://ria.ru/20220714/tayna-1802514462.html

В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне

В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне - РИА Новости, 14.07.2022

В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне

Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:40

2022-07-14T17:40

2022-07-14T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_191:0:3072:1621_1920x0_80_0_0_b43ea0ba1504b1cd988d5506316a1e22.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр.Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - порядка 100-300.В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ погибли до 10 тысяч украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/poteri-1795628642.html

https://ria.ru/20220711/poteri-1801599382.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны украины