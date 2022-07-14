17:40 14.07.2022 (обновлено: 18:07 14.07.2022)
В Минобороны Украины объяснили, почему держат потери войск в тайне
Замминистра обороны Украины Маляр назвала данные о потерях ВСУ государственной тайной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Информация о потерях, которые несут украинские войска, не разглашается, поскольку это государственная тайна, заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей", – приводит телеканал ТСН на своем сайте слова Маляр.
Владимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми.
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня заявил, что Украина теряет убитыми примерно 100 человек в сутки, ранеными - порядка 100-300.
В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ погибли до 10 тысяч украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.