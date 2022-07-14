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Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД
Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам без участия сотрудников ГИБДД останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:17
2022-07-14T17:17
экономика
россия
гибдд мвд рф
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам без участия сотрудников ГИБДД останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на оптимизацию деятельности мобильных групп таможенных органов. Он разрешает таможенным органам самостоятельно останавливать автомобили, технически допустимая максимальная масса которых составляет 3,5 тонны и более, вне зон таможенного контроля на всей территории России. Ранее в отдельных случаях таможенники могли это делать только с участием сотрудников ГИБДД.При осуществлении контроля таможенными органами также теперь учитывается масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, уточняется порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.Ранее таможенные органы могли останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях Республики Алтай, республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга.Правительство РФ ждет, что внесение этих изменений положительно скажется на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории ЕАЭС вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров, отмечал кабмин.
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html
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экономика, россия, гибдд мвд рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир путин
17:17 14.07.2022
 
Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД

Путин разрешил таможенникам останавливать фуры без сотрудников ГИБДД по всей России

© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГрузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Грузовые фуры на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Олег Минеев
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Грузовые фуры на пропускном пункте "Красная горка" на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам без участия сотрудников ГИБДД останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на оптимизацию деятельности мобильных групп таможенных органов. Он разрешает таможенным органам самостоятельно останавливать автомобили, технически допустимая максимальная масса которых составляет 3,5 тонны и более, вне зон таможенного контроля на всей территории России. Ранее в отдельных случаях таможенники могли это делать только с участием сотрудников ГИБДД.
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При осуществлении контроля таможенными органами также теперь учитывается масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, уточняется порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.
Ранее таможенные органы могли останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях Республики Алтай, республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга.
Правительство РФ ждет, что внесение этих изменений положительно скажется на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории ЕАЭС вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров, отмечал кабмин.
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ЭкономикаРоссияГИБДД МВД РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)Владимир Путин
 
 
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