Рейтинг@Mail.ru
Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/superlunie-1802408088.html
Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира
Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира - РИА Новости, 14.07.2022
Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира
РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:46
2022-07-14T13:46
фото
космос - риа наука
суперлуние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802394389_0:87:3048:1802_1920x0_80_0_0_35289c8073db6f569dc813ca210a58fb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802394389_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3c225bf78a3d1ef7931ff9c2a110cee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, космос - риа наука, суперлуние
13:46 14.07.2022
 

Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сразу два астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей и полнолуние.

Суперлуние в Красноярском крае
1 из 10

Сразу два астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей и полнолуние.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Luca Bruno

Перигей — точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние.

Суперлуние в Милане, Италия
2 из 10

Перигей — точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние.

© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Matilde Campodonico

В этом году явление произошло 13 июля в 12:09 мск — от планеты до ее спутника было всего чуть более 357 тысяч километров.

Полная луна в Монтевидео, Уругвай
3 из 10

В этом году явление произошло 13 июля в 12:09 мск — от планеты до ее спутника было всего чуть более 357 тысяч километров.

© AP Photo / Matilde Campodonico
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Полнолуние наступило в 21:38 мск в этот же день.

Суперлуние в Москве
4 из 10

Полнолуние наступило в 21:38 мск в этот же день.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Kamran Jebreili

Около полуночи Луна достигла максимальной высоты над южным горизонтом.

Полная луна в Дубае, ОАЭ
5 из 10

Около полуночи Луна достигла максимальной высоты над южным горизонтом.

© AP Photo / Kamran Jebreili
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Немного восточнее (левее) Луны можно было заметить две планеты — Сатурн и Юпитер.

Суперлуние в Москве. На первом плане памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
6 из 10

Немного восточнее (левее) Луны можно было заметить две планеты — Сатурн и Юпитер.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Над Луной сияли три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.

Суперлуние в Москве
7 из 10

Над Луной сияли три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Morry Gash

Нынешнее суперлуние стало последним в 2022 году.

Самолет пролетает мимо полной луны в Милуоки
8 из 10

Нынешнее суперлуние стало последним в 2022 году.

© AP Photo / Morry Gash
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея.

Суперлуние в Сирии
9 из 10

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея.

© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.

Суперлуние в Дубае
10 из 10

Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
 
ФотоКосмос - РИА НаукаСуперлуние
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала