Завораживающее явление: суперлуние в разных уголках мира

Сразу два астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей и полнолуние.
Сразу два астрономических события, связанных с Луной, произошли в один день: перигей и полнолуние.
Перигей — точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние.
Перигей — точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние.
В этом году явление произошло 13 июля в 12:09 мск — от планеты до ее спутника было всего чуть более 357 тысяч километров.
В этом году явление произошло 13 июля в 12:09 мск — от планеты до ее спутника было всего чуть более 357 тысяч километров.
Полнолуние наступило в 21:38 мск в этот же день.
Около полуночи Луна достигла максимальной высоты над южным горизонтом.
Около полуночи Луна достигла максимальной высоты над южным горизонтом.
Немного восточнее (левее) Луны можно было заметить две планеты — Сатурн и Юпитер.
Немного восточнее (левее) Луны можно было заметить две планеты — Сатурн и Юпитер.
Над Луной сияли три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.
Над Луной сияли три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас.
Нынешнее суперлуние стало последним в 2022 году.
Нынешнее суперлуние стало последним в 2022 году.
Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея.
Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея.
Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.
Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов, — редкость.