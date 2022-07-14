https://ria.ru/20220714/sudy-1802520089.html

Путин привел УПК в соответствие с Конституцией

Путин привел УПК в соответствие с Конституцией - РИА Новости, 14.07.2022

Путин привел УПК в соответствие с Конституцией

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:53

2022-07-14T17:53

2022-07-14T17:53

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие с Конституцией РФ.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Принятые ранее законы, направленные на реализацию внесенных в 2020 году в конституцию изменений, предусматривают упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.Таким образом, для приведения положений УПК РФ в соответствие с действующим законодательством закон признаёт утратившим силу ряд касающихся этих судов положений кодекса.

https://ria.ru/20211030/sud-1756452020.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин