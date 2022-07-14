https://ria.ru/20220714/sudy-1802520089.html
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией - РИА Новости, 14.07.2022
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:53
2022-07-14T17:53
2022-07-14T17:53
россия
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие с Конституцией РФ.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Принятые ранее законы, направленные на реализацию внесенных в 2020 году в конституцию изменений, предусматривают упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.Таким образом, для приведения положений УПК РФ в соответствие с действующим законодательством закон признаёт утратившим силу ряд касающихся этих судов положений кодекса.
https://ria.ru/20211030/sud-1756452020.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией
Путин утвердил изменения в УПК из-за упразднения региональных конституционных судов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие с Конституцией РФ.
Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Принятые ранее законы, направленные на реализацию внесенных в 2020 году в конституцию изменений, предусматривают упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.
Таким образом, для приведения положений УПК РФ в соответствие с действующим законодательством закон признаёт утратившим силу ряд касающихся этих судов положений кодекса.