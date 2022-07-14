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Путин привел УПК в соответствие с Конституцией - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин привел УПК в соответствие с Конституцией
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией - РИА Новости, 14.07.2022
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:53
2022-07-14T17:53
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие с Конституцией РФ.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Принятые ранее законы, направленные на реализацию внесенных в 2020 году в конституцию изменений, предусматривают упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.Таким образом, для приведения положений УПК РФ в соответствие с действующим законодательством закон признаёт утратившим силу ряд касающихся этих судов положений кодекса.
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россия, политика, владимир путин
17:53 14.07.2022
 
Путин привел УПК в соответствие с Конституцией

Путин утвердил изменения в УПК из-за упразднения региональных конституционных судов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, направленные на приведение кодекса в соответствие с Конституцией РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Принятые ранее законы, направленные на реализацию внесенных в 2020 году в конституцию изменений, предусматривают упразднение конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.
Таким образом, для приведения положений УПК РФ в соответствие с действующим законодательством закон признаёт утратившим силу ряд касающихся этих судов положений кодекса.
На заседании Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября 2021, 03:07
Конституционный Суд России
 
РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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