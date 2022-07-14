https://ria.ru/20220714/standarty-1802457026.html

Стандарты работы водителей ввели в общественном транспорте Подмосковья

Стандарты работы водителей ввели в общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2022

Стандарты работы водителей ввели в общественном транспорте Подмосковья

Стандарты работы водителей на маршрутах общественного транспорта начали внедрять в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:21

2022-07-14T15:21

2022-07-14T15:21

новости подмосковья

мострансавто

сергей смирнов

авто

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Стандарты работы водителей на маршрутах общественного транспорта начали внедрять в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Первой компанией, которая ввела стандарт обслуживания пассажиров, стала "Мострансавто". До конца недели с правилами будет ознакомлен весь водительский состав. Стандарт работы требует от водителя опрятного внешнего вида, внимания к пассажирам и вежливости в отношении других участников дорожного движения. Кроме того, на основании полученных знаний водитель должен уметь объяснить пассажиру правила проезда и оплаты услуги перевозки."Для водителя пассажирского транспорта иметь водительские права категории D недостаточно. Обслуживая маршруты, они должны быть внимательны и дисциплинированы. Наш стандарт разъясняет водителям, как действовать в типовых и нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в пути. Все эти знания в ближайшее время водители смогут закрепить, пройдя специальный обучающий курс", - приводятся слова генерального директора АО "Мострансавто" Сергей Смирнов.

https://ria.ru/20220713/podmoskove-1802224649.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

мострансавто, сергей смирнов, авто, общество, московская область (подмосковье)