https://ria.ru/20220714/ssha-1802540297.html

Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС

Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС

Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:53

2022-07-14T18:53

2022-07-14T18:53

в мире

цены на нефть

египет

китай

турция

брикс

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60618/37/606183729_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a46673949c0a01509488df70016a8570.jpg

КАИР, 14 июл - РИА Новости. Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.По словам аш-Шейх, являющейся членом египетского Совета по международным делам, Египет и ряд других арабских государств, таких как ОАЭ, действительно желают присоединиться к БРИКС."Будет определенное давление со стороны Вашингтона. Потому что он понимает, что БРИКС - важный шаг в направлении новой мировой экономической системы, и это подорвет фактическую монополию доллара", - сказала Нурхан аш-Шейх.Согласно мнению эксперта, опасения Вашингтона по поводу разрастания БРИКС усилились с началом кризиса на Украине."Украинский кризис доказал эффективность БРИКС как альтернативной системы, которую предлагает Россия в партнерстве с другими странами, в особенности с Китаем. Думаю, что Вашингтоном будет предпринято некоторое давление, но это не повлияет на решение Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС", - сказала профессор каирского университета.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html

https://ria.ru/20220628/rosatom-1798715011.html

египет

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, египет, китай, турция, брикс, мид кнр