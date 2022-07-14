Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС
Профессор аш-Шейх: давление США не повлияет на решимость Египта на присоединение к БРИКС
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "уже в процессе". Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.
По словам аш-Шейх, являющейся членом египетского Совета по международным делам, Египет и ряд других арабских государств, таких как ОАЭ, действительно желают присоединиться к БРИКС.
"Будет определенное давление со стороны Вашингтона. Потому что он понимает, что БРИКС - важный шаг в направлении новой мировой экономической системы, и это подорвет фактическую монополию доллара", - сказала Нурхан аш-Шейх.
Согласно мнению эксперта, опасения Вашингтона по поводу разрастания БРИКС усилились с началом кризиса на Украине.
"Украинский кризис доказал эффективность БРИКС как альтернативной системы, которую предлагает Россия в партнерстве с другими странами, в особенности с Китаем. Думаю, что Вашингтоном будет предпринято некоторое давление, но это не повлияет на решение Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС", - сказала профессор каирского университета.