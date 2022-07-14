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Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022
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Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС
Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022
Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС
Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:53
2022-07-14T18:53
в мире
цены на нефть
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китай
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.По словам аш-Шейх, являющейся членом египетского Совета по международным делам, Египет и ряд других арабских государств, таких как ОАЭ, действительно желают присоединиться к БРИКС."Будет определенное давление со стороны Вашингтона. Потому что он понимает, что БРИКС - важный шаг в направлении новой мировой экономической системы, и это подорвет фактическую монополию доллара", - сказала Нурхан аш-Шейх.Согласно мнению эксперта, опасения Вашингтона по поводу разрастания БРИКС усилились с началом кризиса на Украине."Украинский кризис доказал эффективность БРИКС как альтернативной системы, которую предлагает Россия в партнерстве с другими странами, в особенности с Китаем. Думаю, что Вашингтоном будет предпринято некоторое давление, но это не повлияет на решение Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС", - сказала профессор каирского университета.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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в мире, цены на нефть, египет, китай, турция, брикс, мид кнр
18:53 14.07.2022
 
Эксперт: давление США не повлияет на решение Египта присоединиться к БРИКС

Профессор аш-Шейх: давление США не повлияет на решимость Египта на присоединение к БРИКС

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Давление со стороны США не повлияет на решимость Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС, такое мнение в интервью РИА Новости выразила профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.
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По словам аш-Шейх, являющейся членом египетского Совета по международным делам, Египет и ряд других арабских государств, таких как ОАЭ, действительно желают присоединиться к БРИКС.
"Будет определенное давление со стороны Вашингтона. Потому что он понимает, что БРИКС - важный шаг в направлении новой мировой экономической системы, и это подорвет фактическую монополию доллара", - сказала Нурхан аш-Шейх.
Согласно мнению эксперта, опасения Вашингтона по поводу разрастания БРИКС усилились с началом кризиса на Украине.
"Украинский кризис доказал эффективность БРИКС как альтернативной системы, которую предлагает Россия в партнерстве с другими странами, в особенности с Китаем. Думаю, что Вашингтоном будет предпринято некоторое давление, но это не повлияет на решение Египта и ряда других арабских стран на присоединение к БРИКС", - сказала профессор каирского университета.
БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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