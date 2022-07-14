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Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой

Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой - РИА Новости, 14.07.2022

Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой

Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся "вакуум" заполнили Китай или Россия, заявил в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:08

2022-07-14T15:08

2022-07-14T15:42

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся "вакуум" заполнили Китай или Россия, заявил в четверг американский лидер Джо Байден, комментируя цели своего визита в регион.По словам американского лидера, "на карту поставлено множество вопросов, и необходимо внести ясность, как (США) могут сохранять лидерство в регионе". "При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран", - добавил хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

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в мире