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Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой - РИА Новости, 14.07.2022
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Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой
Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой - РИА Новости, 14.07.2022
Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой
Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся "вакуум" заполнили Китай или Россия, заявил в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:08
2022-07-14T15:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся "вакуум" заполнили Китай или Россия, заявил в четверг американский лидер Джо Байден, комментируя цели своего визита в регион.По словам американского лидера, "на карту поставлено множество вопросов, и необходимо внести ясность, как (США) могут сохранять лидерство в регионе". "При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран", - добавил хозяин Белого дома.
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в мире
15:08 14.07.2022 (обновлено: 15:42 14.07.2022)
 
Байден назвал ослабление влияния США на Ближнем Востоке ошибкой

Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке приведет туда КНР и Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся "вакуум" заполнили Китай или Россия, заявил в четверг американский лидер Джо Байден, комментируя цели своего визита в регион.
"В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Продвижении таким образом, которое позволило бы нам исправить то, что я считаю ошибкой – ослабление нашего влияния на Ближнем Востоке. Я буду беседовать с лидерами девяти государств", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Израиле.
По словам американского лидера, "на карту поставлено множество вопросов, и необходимо внести ясность, как (США) могут сохранять лидерство в регионе". "При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран", - добавил хозяин Белого дома.
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