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США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022
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США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден
США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022
США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден
США ждут ответа от Ирана на свои предложения по возвращению в СВПД, но вечно ждать не станут, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:07
2022-07-14T15:07
в мире
цены на нефть
дональд трамп
нед прайс
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сша
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мид ирана
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США ждут ответа от Ирана на свои предложения по возвращению в СВПД, но вечно ждать не станут, заявил американский президент Джо Байден."Мы предложили руководству Ирана то, что мы готовы принять для возвращения в СВПД. Мы ждем ответа. Когда они ответят, я не уверен, но мы не будем ждать вечно", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.Трансляцию мероприятия вел Белый дом.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220713/suleymani-1802302836.html
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
15:07 14.07.2022
 
США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден

Байден: США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США ждут ответа от Ирана на свои предложения по возвращению в СВПД, но вечно ждать не станут, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы предложили руководству Ирана то, что мы готовы принять для возвращения в СВПД. Мы ждем ответа. Когда они ответят, я не уверен, но мы не будем ждать вечно", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.
генерал Касем Сулеймани - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:24
США опасаются покушений от Ирана в отместку за убийство генерала Сулеймани
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:13
США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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