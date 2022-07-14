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США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден

США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден - РИА Новости, 14.07.2022

США не будут вечно ждать возвращения Ирана в СВПД, заявил Байден

США ждут ответа от Ирана на свои предложения по возвращению в СВПД, но вечно ждать не станут, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:07

2022-07-14T15:07

2022-07-14T15:07

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США ждут ответа от Ирана на свои предложения по возвращению в СВПД, но вечно ждать не станут, заявил американский президент Джо Байден."Мы предложили руководству Ирана то, что мы готовы принять для возвращения в СВПД. Мы ждем ответа. Когда они ответят, я не уверен, но мы не будем ждать вечно", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля.Трансляцию мероприятия вел Белый дом.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220713/suleymani-1802302836.html

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