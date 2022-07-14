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Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие - РИА Новости, 14.07.2022
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Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие
Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие - РИА Новости, 14.07.2022
Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие
США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных, заявил в четверг РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:52
2022-07-14T15:42
в мире
сша
израиль
джо байден
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
махмуд аббас
ближний восток
минобороны израиля
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных, заявил в четверг американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Яиром Лапидом.В среду пресс-служба минобороны Израиля сообщила, что Израиль намерен развивать оборонное сотрудничество со странами ближневосточного региона под руководством США.Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
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сша
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в мире, сша, израиль, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), махмуд аббас, ближний восток, минобороны израиля
14:52 14.07.2022 (обновлено: 15:42 14.07.2022)
 
Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие

Президент Байден: США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных, заявил в четверг американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Яиром Лапидом.
"Оборонные секторы США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных", - сообщил Байден.
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Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
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В миреСШАИзраильДжо БайденЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Махмуд АббасБлижний ВостокМинобороны Израиля
 
 
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