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В США заявили, что ОБСЕ расширит присутствие на Украине в ближайшие недели

В США заявили, что ОБСЕ расширит присутствие на Украине в ближайшие недели - РИА Новости, 14.07.2022

В США заявили, что ОБСЕ расширит присутствие на Украине в ближайшие недели

Нынешнее присутствие ОБСЕ в Киеве будет расширено в ближайшие недели, в дальнейшем организация может сосредоточиться на предоставлении Украине ПВО средней... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:39

2022-07-14T13:39

2022-07-14T13:43

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нынешнее присутствие ОБСЕ в Киеве будет расширено в ближайшие недели, в дальнейшем организация может сосредоточиться на предоставлении Украине ПВО средней дальности, системы HIMARS и артиллерии большой дальности, заявил постпред США при организации Майкл Карпентер.Последняя группа представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ была эвакуирована с территории Украины 7 марта.При этом постпред, отвечая на вопрос об открытии нового офиса в Киеве, уточнил, что речь идет о координационном проекте ОБСЕ на Украине, который будет действовать только за счет вкладов единомышленников, таким образом лишая РФ права вето.По его словам, ОБСЕ сосредотачивается на том, чтобы предоставить Украине противовоздушную оборону средней дальности, систему HIMARS и артиллерию большой дальности."ОБСЕ развертывала наблюдательные миссии вдоль разных международных границ, как правило, безоружные. ООН, конечно, разворачивала вооруженные миротворческие операции в прошлом. Это может быть возможность. Но вы знаете, я забегаю наперед, потому что сейчас это неопределенно", - уточнил он.Глава ОБСЕ Збигнев Рау во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме заявлял, что организация настроена продолжить постоянное присутствие на Украине. Как заявляли в МИД Луганской Народной Республики, вся активность миссии ОБСЕ была направлена на "искажение сути событий", а также на "введение в заблуждение международной общественности". Заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Москва не видит необходимости для продолжения работы координатора после завершения срока действия его мандата в июне.

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

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