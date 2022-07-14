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МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:28
2022-07-14T12:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать HIMARS против гражданского населения, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться", — сказала она, высказываясь по теме обстрелов Донбасса."Именно с поставками этих тяжелых вооружений связано заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила она.
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украина
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:28 14.07.2022 (обновлено: 12:58 14.07.2022)
 
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса

Захарова обвинила США в передаче Украине разведданных для обстрела Донбасса из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать HIMARS против гражданского населения, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться", — сказала она, высказываясь по теме обстрелов Донбасса.
"Именно с поставками этих тяжелых вооружений связано заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила она.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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