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МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса

МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022

МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса

США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:28

2022-07-14T11:28

2022-07-14T12:58

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать HIMARS против гражданского населения, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться", — сказала она, высказываясь по теме обстрелов Донбасса."Именно с поставками этих тяжелых вооружений связано заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила она.

https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, вооруженные силы украины