https://ria.ru/20220714/ssha-1802367555.html
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:28
2022-07-14T11:28
2022-07-14T12:58
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США предоставляли Украине разведывательные сведения для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, украинские войска получили приказ от Киева использовать HIMARS против гражданского населения, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться", — сказала она, высказываясь по теме обстрелов Донбасса."Именно с поставками этих тяжелых вооружений связано заметная активизация артиллерий ВСУ, которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения", - добавила она.
https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:28 14.07.2022 (обновлено: 12:58 14.07.2022)
МИД: США предоставляли Украине разведданные для обстрелов Донбасса
Захарова обвинила США в передаче Украине разведданных для обстрела Донбасса из РСЗО HIMARS