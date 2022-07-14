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Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД - РИА Новости, 14.07.2022
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Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД
Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД - РИА Новости, 14.07.2022
Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:57
2022-07-14T09:42
в мире
россия
сша
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
мария захарова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона украинских граждан.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.Захарова также отметила, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html
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в мире, россия, сша, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, мария захарова
08:57 14.07.2022 (обновлено: 09:42 14.07.2022)
 
Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД

Захарова: заявления Блинкена, что Россия насильственно удерживает граждан Украины — ложь

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона украинских граждан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.
"Это враньё", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
Захарова также отметила, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.
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