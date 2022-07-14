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Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД

Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД - РИА Новости, 14.07.2022

Блинкен врет, говоря об удерживании Россией миллионов украинцев, заявил МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:57

2022-07-14T08:57

2022-07-14T09:42

в мире

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ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

мария захарова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона украинских граждан.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.Захарова также отметила, что невозможно представить, как можно насильно дать паспорт.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html

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в мире, россия, сша, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, мария захарова