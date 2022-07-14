https://ria.ru/20220714/sposobnosti-1802327976.html

Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена

Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена - РИА Новости, 14.07.2022

Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена

Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего американского... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:30

2022-07-14T07:30

2022-07-14T07:30

в мире

барак обама

дональд трамп

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джо байден

ронни джексон

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает Fox News со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары медика.Инцидент произошел еще в 2020 году, но стал известен только сейчас.После оговорки Байдена во время президентской гонки, когда он назвал себя кандидатом на пост сенатора, а не президента, Джексон напомнил в Twitter о тесте на когнитивные способности, успешно пройденный тогдашним главой США Дональдом Трампом, отметив, что его не помешало бы пройти и демократу.И уже спустя 20 минут после публикации в соцсети медик получил письмо от Обамы.В нем экс-президент отметил, что никогда не комментировал работу Джексона в команде Трампа, а также всегда высоко отзывался о нем и считал своим другом.Бывший хозяин Белого дома добавил, что ожидает от Джексона лучшего и надеется, что тот осмыслит ситуацию в верном ключе.Джексон служил врачом Белого дома при трех президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html

https://ria.ru/20220713/bayden-1802214713.html

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в мире, барак обама, дональд трамп, сша, джо байден, ронни джексон