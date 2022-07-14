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Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена - РИА Новости, 14.07.2022
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Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена
Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена - РИА Новости, 14.07.2022
Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена
Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего американского... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:30
2022-07-14T07:30
в мире
барак обама
дональд трамп
сша
джо байден
ронни джексон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает Fox News со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары медика.Инцидент произошел еще в 2020 году, но стал известен только сейчас.После оговорки Байдена во время президентской гонки, когда он назвал себя кандидатом на пост сенатора, а не президента, Джексон напомнил в Twitter о тесте на когнитивные способности, успешно пройденный тогдашним главой США Дональдом Трампом, отметив, что его не помешало бы пройти и демократу.И уже спустя 20 минут после публикации в соцсети медик получил письмо от Обамы.В нем экс-президент отметил, что никогда не комментировал работу Джексона в команде Трампа, а также всегда высоко отзывался о нем и считал своим другом.Бывший хозяин Белого дома добавил, что ожидает от Джексона лучшего и надеется, что тот осмыслит ситуацию в верном ключе.Джексон служил врачом Белого дома при трех президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе.
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в мире, барак обама, дональд трамп, сша, джо байден, ронни джексон
07:30 14.07.2022
 
Обама осадил врача, усомнившегося в умственных способностях Байдена

Обама осадил экс-врача Белого дома Джексона, усомнившегося в способностях Байдена

© AP Photo / Evan Vucci, PoolБарак Обама и Джо Байден
Барак Обама и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci, Pool
Барак Обама и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама резко раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщает Fox News со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары медика.
Инцидент произошел еще в 2020 году, но стал известен только сейчас.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:48
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После оговорки Байдена во время президентской гонки, когда он назвал себя кандидатом на пост сенатора, а не президента, Джексон напомнил в Twitter о тесте на когнитивные способности, успешно пройденный тогдашним главой США Дональдом Трампом, отметив, что его не помешало бы пройти и демократу.
И уже спустя 20 минут после публикации в соцсети медик получил письмо от Обамы.
В нем экс-президент отметил, что никогда не комментировал работу Джексона в команде Трампа, а также всегда высоко отзывался о нем и считал своим другом.

"Вот почему я должен выразить свое разочарование тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации", — написал Обама.

Бывший хозяин Белого дома добавил, что ожидает от Джексона лучшего и надеется, что тот осмыслит ситуацию в верном ключе.
Джексон служил врачом Белого дома при трех президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе.
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