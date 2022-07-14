https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802435857.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2022 - РИА Новости, 14.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:22

2022-07-14T15:22

2022-07-14T15:22

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщает, что Северск находится под оперативным контролем сил Донецкой Народной Республики и РФ. Идут бои за освобождение Соледара. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в районе этих городов некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции. В штабе теробороны ДНР заявили, что на территории республики освобожден 251 населенный пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду, Каменку.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотника, 354 зенитных ракетных комплекса, 744 реактивные системы залпового огня, 4050 танков и других бронемашин, 3145 орудий полевой артиллерии и 4292 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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