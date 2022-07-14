Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html
В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации
В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации
Специальная военная операция на Украине будет прекращена после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо нынешнего нацистского режима придут... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:28
2022-07-14T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
госдума рф
михаил шеремет
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине будет прекращена после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо нынешнего нацистского режима придут люди, настроенные на развитие украинского государства как самодостаточного и нейтрального, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, только если Россия "добровольно покинет территорию" страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима."Мы не позволим, чтобы по соседству с нами находилось неофашистское образование, способное нести угрозу нашей стране. Мы не сможем жить с фашистами и террористами под боком. Для того чтобы прекратилась спецоперация, украинской армии необходимо сложить оружие, и после падения нынешнего нацистского киевского режима к власти должны прийти людей, настроенные на развитие украинского государства как добрососедского, самодостаточного и нейтрального", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Россия заинтересована в сильной, развитой и самостоятельной Украине, в добрососедском государстве, а не площадке для экспериментов западных стран по удовлетворению геополитических амбиций ценой жизни украинского народа."Украинский народ заслуживает самодостаточную и цветущую Украину, Украину, которой можно по праву гордиться, и Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, госдума рф, михаил шеремет, вооруженные силы украины
10:28 14.07.2022
 
В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что спецоперация закончится, когда ВСУ сложат оружие

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине будет прекращена после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо нынешнего нацистского режима придут люди, настроенные на развитие украинского государства как самодостаточного и нейтрального, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, только если Россия "добровольно покинет территорию" страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:27Специальная военная операция на Украине
В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западе Украины
"Мы не позволим, чтобы по соседству с нами находилось неофашистское образование, способное нести угрозу нашей стране. Мы не сможем жить с фашистами и террористами под боком. Для того чтобы прекратилась спецоперация, украинской армии необходимо сложить оружие, и после падения нынешнего нацистского киевского режима к власти должны прийти людей, настроенные на развитие украинского государства как добрососедского, самодостаточного и нейтрального", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Россия заинтересована в сильной, развитой и самостоятельной Украине, в добрососедском государстве, а не площадке для экспериментов западных стран по удовлетворению геополитических амбиций ценой жизни украинского народа.
"Украинский народ заслуживает самодостаточную и цветущую Украину, Украину, которой можно по праву гордиться, и Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект", - подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГосдума РФМихаил ШереметВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала