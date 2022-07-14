https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html

В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации

В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

В Госдуме призвали ВСУ сложить оружие для окончания спецоперации

Специальная военная операция на Украине будет прекращена после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо нынешнего нацистского режима придут... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:28

2022-07-14T10:28

2022-07-14T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

госдума рф

михаил шеремет

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Специальная военная операция на Украине будет прекращена после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо нынешнего нацистского режима придут люди, настроенные на развитие украинского государства как самодостаточного и нейтрального, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия, только если Россия "добровольно покинет территорию" страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против киевского режима."Мы не позволим, чтобы по соседству с нами находилось неофашистское образование, способное нести угрозу нашей стране. Мы не сможем жить с фашистами и террористами под боком. Для того чтобы прекратилась спецоперация, украинской армии необходимо сложить оружие, и после падения нынешнего нацистского киевского режима к власти должны прийти людей, настроенные на развитие украинского государства как добрососедского, самодостаточного и нейтрального", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Россия заинтересована в сильной, развитой и самостоятельной Украине, в добрососедском государстве, а не площадке для экспериментов западных стран по удовлетворению геополитических амбиций ценой жизни украинского народа."Украинский народ заслуживает самодостаточную и цветущую Украину, Украину, которой можно по праву гордиться, и Россия сделает все возможное, чтобы западные страны больше не смели лепить из нее человеконенавистнический и нацистский проект", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, госдума рф, михаил шеремет, вооруженные силы украины