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Путин подписал закон о введении спецмер в экономике - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о введении спецмер в экономике
Путин подписал закон о введении спецмер в экономике - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о введении спецмер в экономике
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:56
2022-07-14T13:59
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
политика
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.В связи с проведением спецоперации на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.При введении спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Закон направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, политика, экономика
13:56 14.07.2022 (обновлено: 13:59 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о введении спецмер в экономике

Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при проведении ВС операций за рубежом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.
В связи с проведением спецоперации на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
При введении спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.
Закон направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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