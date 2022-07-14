https://ria.ru/20220714/spetsmery-1802423243.html

Путин подписал закон о введении спецмер в экономике

Путин подписал закон о введении спецмер в экономике - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о введении спецмер в экономике

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:56

2022-07-14T13:56

2022-07-14T13:59

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

политика

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.В связи с проведением спецоперации на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.При введении спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.Закон направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.

https://ria.ru/20220714/gosizmena-1802413408.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, политика, экономика