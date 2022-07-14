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ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/soledar-1802543968.html
ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит
ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит - РИА Новости, 14.07.2022
ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит
Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:14
2022-07-14T19:17
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
соледар
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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 14 июл - РИА Новости. Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление."Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита", - сказал Филипоненко.Он уточнил, что на данный момент союзные силы РФ и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск."Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников", - сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия, соледар
19:14 14.07.2022 (обновлено: 19:17 14.07.2022)
 
ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит

ВСУ закрепились в жилой застройке Соледара и хотят использовать жителей как живой щит

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 14 июл - РИА Новости. Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление.
"Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что на данный момент союзные силы РФ и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск.
"Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников", - сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСоледар
 
 
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