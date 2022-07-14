https://ria.ru/20220714/soledar-1802543968.html

ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит

ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит - РИА Новости, 14.07.2022

ВСУ хотят использовать жителей Соледара как живой щит

Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:14

2022-07-14T19:14

2022-07-14T19:17

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

соледар

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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 14 июл - РИА Новости. Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной Республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление."Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита", - сказал Филипоненко.Он уточнил, что на данный момент союзные силы РФ и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск."Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников", - сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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соледар

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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия, соледар