https://ria.ru/20220714/soledar-1802460647.html
Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени
Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени - РИА Новости, 14.07.2022
Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение - вопрос времени. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:32
2022-07-14T15:32
2022-07-14T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение - вопрос времени."Наши подразделения уже находятся в черте населенного пункта Соледара, но там достаточно серьезные укрепления противника плюс соляные шахты, противник достаточно серьезно там занимает позицию, тем не менее, освобождение данного населенного пункта - это вопрос времени", - добавил он."Также в оперативном окружении находится населенный пункт Северск, что также является на данном этапе стратегической задачей, его полное освобождение, дальше выход на трассу Артемовск-Яковлев с входом уже непосредственно на сам Артемовск", - указал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, соледар, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени
Глава ДНР Пушилин: подразделения Народной милиции уже находятся в черте Соледара