https://ria.ru/20220714/soledar-1802460647.html

Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени

Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени - РИА Новости, 14.07.2022

Пушилин назвал освобождение Соледара вопросом времени

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение - вопрос времени. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:32

2022-07-14T15:32

2022-07-14T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

соледар

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения республики находятся в черте Соледара, его освобождение - вопрос времени."Наши подразделения уже находятся в черте населенного пункта Соледара, но там достаточно серьезные укрепления противника плюс соляные шахты, противник достаточно серьезно там занимает позицию, тем не менее, освобождение данного населенного пункта - это вопрос времени", - добавил он."Также в оперативном окружении находится населенный пункт Северск, что также является на данном этапе стратегической задачей, его полное освобождение, дальше выход на трассу Артемовск-Яковлев с входом уже непосредственно на сам Артемовск", - указал Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, соледар, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр