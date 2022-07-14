https://ria.ru/20220714/sokolov-1802248408.html

Максим Соколов: "АвтоВАЗ" создаст абсолютно новое семейство автомобилей

Максим Соколов: "АвтоВАЗ" создаст абсолютно новое семейство автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022

Максим Соколов: "АвтоВАЗ" создаст абсолютно новое семейство автомобилей

Российский автопром едва ли не сильнее всех пострадал от разрыва привычных логистических цепочек: некоторые заводы до сих пор в простое, идет поиск новых... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:00

2022-07-14T10:00

2022-07-14T10:00

интервью

lada

россия

экономика

авто

автомобили

автопром

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Российский автопром едва ли не сильнее всех пострадал от разрыва привычных логистических цепочек: некоторые заводы до сих пор в простое, идет поиск новых поставщиков и разработка более локализованных "антисанкционных" версий машин. О том, как отечественный гигант "АвтоВАЗ" преодолевает этот кризис и возобновляет производство на своих заводах, новых моделях, которые будут выпускаться в среднесрочной и более отдаленной перспективе, экспортных планах и ценах на автомобили Lada рассказал в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Беседовала Наталия Мирошниченко– Французский топ-менеджмент – вице-президенты компании – покинули "АвтоВАЗ" после передачи активов НАМИ. Вы уже собрали новую команду?– Да, основной контур команды уже сформирован, и это, конечно, российские топ-менеджеры. Многие из них так или иначе были связаны с "АвтоВАЗом". В частности, на "АвтоВАЗ" вернулся исполнительный вице-президент по инжинирингу Евгений Николаевич Шмелев. Он работал у нас в начале 2010-х годов и сейчас снова пришел в качестве одного из руководителей для формирования и, что самое главное, реализации новой стратегии развития компании. То же самое относится и к исполняющему обязанности вице-президента по закупкам Соснину Виталию Леонидовичу и многим другим коллегам. Практически нет ни одного, чья жизнь, работа, профессиональный интерес, не были бы связаны с нашим флагманом – "АвтоВАЗом".– И дизайнер теперь российский?– Все признают, что дизайн Lada Vesta – как и всей сегодняшней продуктовый линейки "АвтоВАЗа" – очень современный, в меру агрессивный, спортивный, молодежный и в то же время классический. По этой должности мы сейчас рассматриваем различные кандидатуры. Но об этом говорить еще преждевременно, время пока терпит. Пока мы сосредоточены на восстановлении производства того модельного ряда, который выпускал "АвтоВАЗ" до начала этого года.– Вы упомянули новую стратегию "АвтоВАЗа", каковы ее основные параметры?– Мне кажется, что в этом вопросе надо двигаться последовательно: сначала выработать общую стратегию развития автомобилестроения страны. Как вы знаете, на совещании под руководством президента было дано поручение до осени разработать новую стратегию развития автопрома. Предыдущая, напомню, была утверждена в 2018 году, ее горизонт планирования – 2025 год. Вполне очевидно, что сейчас с учетом тех вызовов, которые стоят перед всеми нами, нам необходима новая стратегия. Этим мы сейчас и занимаемся.Что касается, стратегии непосредственно "АвтоВАЗа" – она будет составной частью общей стратегии российского автопрома, потому что "АвтоВАЗ", безусловно, всегда был и остается флагманом отечественного автомобилестроения. Я уверен, что такая роль будет закреплена за ним и в новой стратегии развития.– Ждать от "АвтоВАЗа" новинок и каких?– Вопрос по перспективам новых моделей стоит всегда. Мы ни на секунду не останавливаем свою работу в этом направлении. После утверждения новой стратегии "АвтоВАЗа", мы активно приступим к разработке новинок. Сначала на базе нашей отечественной автовазовской платформы Vesta, и здесь наши стремления – раскрою небольшими мазками секреты – будут направлены в сторону кроссоверов. Этот модельный ряд является сегодня наиболее востребованным среди покупателей. Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер.Но уже в долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня "АвтоВАЗ" – то есть сегмент В. Будем делать шаги в сторону класса C. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией "АвтоВАЗа" и российского автопрома в целом.– Совершенно новая модель на новой платформе? Речь о принципиально новом семействе?– Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях, поэтому перед "АвтоВАЗом" стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. Это потребует инвестиций не только со стороны "АвтоВАЗа", но и со стороны наших поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Безусловно, рассчитываем и на поддержку государства. Сейчас в этом плане активно сотрудничаем с нашим акционером – ФГУП "НАМИ", у которого уже есть такой опыт.– О каких суммах речь?– Сейчас обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством – Минпромторгом.– Учитывая укрепление рубля, можно ожидать ли снижения, хотя бы небольшого, стоимости автомобилей Lada?– Мы видим, что по объективным причинам стоимость набора комплектующих выросла из-за курсовых разниц. Сейчас курс откатился назад, но ведь закупка производится постоянно, в том числе в начале года для страховки она шла опережающими темпами и по курсу первого полугодия. На удорожание комплектующих также очень повлияло изменение логистики. Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом. Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается.В то же время Минпромторгразрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но все равно это очень важно. Мы полагаем, что определенная стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время.– После запуска льготного автокредитования?– После запуска этой программы мы точно видим, что машины, которые производятся сейчас – так сказать, в антисанкционном формате – будут продаваться дешевле, чем на пике.– Сейчас в России действует техрегламент с упрощенными требованиями к безопасности автомобилей, это помогло "АвтоВАЗу" возобновить производство: компания перестроилась и выпускает упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и ABS. Но регламент действует до февраля 2023 года. Успеете к этому сроку наладить поставки комплектующих?– Совместно с нашими партнерами мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить такой уровень локализации, который позволит вернуться к выпуску всех модификаций автомобилей. Но говорить о сроках пока преждевременно: в основном, это связано не только с производством деталей и узлов автомобиля, а с радиоэлектронной базой. Эта задача требует объективно больше времени для решения. Думаю, к этому вопросу надо будет вернуться вместе с нашим отраслевым министерством к концу осени, чтобы посмотреть, насколько необходимо продление такого режима.– На заводе в Тольятти три производственных линии: Granta вы запустили в июне, Niva – на этой неделе, когда очередь Largus и Xray?– Мы можем запустить Lada Largus в ближайшее время, но вопрос в том, как долго мы сможем поддерживать это производство. Запасов автокомпонентов на "АвтоВАЗе" сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени. Очень большой объем различных узлов и деталей попал в санкционные списки, соответственно, в любой момент поставки могут быть прекращены, тогда запуск производства Largus в полном объеме окажется неэффективным. Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами – Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для нее будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков.Что касается Lada Xray – достаточно популярный кроссовер, который хоть и выпускался небольшими партиями, но на него всегда был свой покупатель – по нему уровень локализации еще ниже. Модель находится под еще большими рисками, поэтому производить Xray в этом году мы не будем.– Кстати о B0: по соглашению с Renault вы можете выпускать на ней Duster под брендом Lada. Вы уже приняли принципиальное решение о запуске производства или пока оцениваете целесообразность?– Мы постоянно анализируем внешние условия, так как они постоянно меняются, и порой, к сожалению, не в лучшую сторону. По модели Duster мы видим те же самые риски, как и по Lada Xray: из-за его достаточно низкой локализации и высокой доли компонентов, которые попадают в санкционные списки, возобновлять выпуск модели достаточно рискованно. Полагаю, что в любом случае, в этом году такое решение принято не будет.– Выпуск Duster предполагает выплату роялти?– Да, это тоже один из элементов, по которому мы оцениваем целесообразность запуска той или иной модели. Это касается не только Duster, но и других автомобилей модельного ряда Renault, которые по соглашению мы имеем право выпускать. С точки зрения необходимости выплаты роялти, которые практически заберут у нас всю маржу, это работа практически вхолостую с точки зрения бизнес-модели "АвтоВАЗа". Да еще и отягощена теми рисками, о которых я сказал ранее, поэтому мы тоже учитываем это в принятии решения.– У "АвтоВАЗа" есть завод в Ижевске, на котором выпускается Lada Vesta. Сохраняете планы возобновить выпуск в начале 2023 года?– Могу с уверенностью сказать, что мы нацелены на это. Уровень ее локализации ниже, чем у Lada Niva и Lada Granta, но тем не менее, в достаточно короткий период – в районе чуть более полугода – мы сможем возобновить выпуск Lada Vesta. То есть в первом квартале следующего года. Сейчас наш инжиниринг совместно с поставщиками работают над тем, чтобы максимально глубоко ее локализовать с точки зрения отдельных автокомпонентов или изменить логистику, переключившись на поставщиков из дружественных стран.– Около полугода до возобновления производства – немалый срок для завода, что будет с персоналом?– Команда "АвтоВАЗа" – это самый большой актив, который у нас есть. Сегодня наша самая основная задача – сохранить коллектив, его компетенции и боеспособность. Именно на это во многом направлена деятельность топ-менеджмента компании. Сегодня у нас есть различные программы поддержки временной занятости и в Ижевске, и в Тольятти. Ряд из них мы обсуждали на совещании у президента. Полагаю, что в ближайшее время (документ уже находится в правительстве), будет принято решение об их продлении. Мы видим, как за счет этих программ преобразились наши заводы: сотрудники обновили цеха, привели в порядок дорожную сеть и оборудование. То есть не тратили времени даром даже во время простоя. Это, конечно, отразится на настроении людей, когда конвейеры заработают в полном объеме.Очень важно было сохранить уровень заработной платы. Несмотря на переход на четырехдневную рабочую неделю и простои, когда выплачиваются две трети заработной платы, в номинальном выражении зарплата даже выросла с учетом оплаты временных работ.– То есть о массовых сокращениях речи не идет совсем.– Нет, мы стремимся посмотреть на свои планы под новым углом, особенно в плане оптимизации производства, но о том, что мы будем массово сокращать персонал, даже речи не идет. Наоборот, в наших планах на следующий год – запуск конвейера в Ижевске и всех трех производственных линий в Тольятти. Мы надеемся, что занятость будет обеспечена в полном объеме.– Говоря об оптимизации на среднесрочную перспективу – не рассматриваете возможность переноса производства Lada Vesta в Тольятти?– Мы рассматриваем разные варианты по оптимизации наших производственных площадок. Как раз сейчас тот период, когда оптимизационными программами и необходимо заниматься. Но, в любом случае, сохранение нашей команды – в приоритете всех решений, и мы уверены, что никто, что называется, не останется не у дел.– Производство легковых автомобилей в стране за последние месяцы значительно просело. В целом, какую планку по выпуску автомобилей ставите себе по итогам полугодия?– Не думаю, что это какой-то большой секрет, поэтому с удовольствием с вами поделюсь: если говорить о втором полугодии, то мы в зависимости от объема производства Lagrus можем обеспечить минимальный объем от порядка 100 тысяч автомобилей. Речь идет о Lada Niva Legend и Niva Travel и, соответственно, Lada Granta. Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч. Мы считаем, что этот объем должен быть в балансе с потребностями рынка. Мы не должны ни в коей мере производить автомобили на склад. Они все должны быть востребованы и приобретены. В этом успех нашей бизнес-модели и проявление конкурентоспособности нашего бренда Lada.– Каковы ваши экспортные планы?– Традиционно мы рассчитываем на экспортные рынки тех стран, где работают наши партнеры, где есть предприятия по сборке наших автомобилей – это Казахстан, Узбекистан и Египет. Белорусский рынок тоже один из приоритетных. Я считаю, что со следующего года, как раз в зависимости от корректировки стратегии автопрома в целом и её составной части – стратегии "АвтоВАЗа" – мы будем ориентироваться на те рынки, которые будут предусмотрены новой стратегией. В предыдущем варианте экспорту уделялось достаточно большое внимание. Посмотрим, как будет развиваться сейчас внешнеполитическая обстановка. Но в любом случае мы не снимаем с себя этой задачи.– Говорят, что сейчас самое время выходить на новые экспортные рынки. У вас есть такие намерения?– Это покажет время. Выйти-то можно, главное, чтобы потребители там были готовы воспринимать нашу модель в той ценовой категории, в которой она будет предлагаться. Для этого в принципе существует государственная программа поддержки экспорта, в которой мы тоже участвуем.

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https://ria.ru/20220628/avtoprom-1798659361.html

https://ria.ru/20220618/avtoprom-1796485823.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, lada, россия, экономика, авто, автомобили, автопром