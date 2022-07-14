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В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 14.07.2022
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В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России
В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России
Ситуация с функционированием в РФ агентства "Сохнут" не в компетенции МИД РФ, но если они заинтересованы в работе в нашей стране, то надо устранить возможные... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:39
2022-07-14T16:39
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ситуация с функционированием в РФ агентства "Сохнут" не в компетенции МИД РФ, но если они заинтересованы в работе в нашей стране, то надо устранить возможные замечания со стороны Минюста, заявил в четверг замглавы МИД России Михаил Богданов.Он напомнил, что ранее Минюст провел проверку в отношении агентства."Сейчас они разбираются, видимо, с этим вопросом, работа продолжается", - сказал Богданов."Это не наша компетенция просто. Но это организация с большой историей здесь, и думаю, что они сами заинтересованы в предложении работы. А если заинтересованы, то, значит, должны удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации – в соответствии с нашим законодательством. Они работают на территории Российской Федерации поэтому должны следовать законам РФ. Если так будет в будущем, то я думаю, никаких проблем не предвидится", - пояснил он.
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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире
16:39 14.07.2022
 
В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России

Замглавы МИД Богданов: "Сохнут" для продолжения работы в России должен устранить замечания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ситуация с функционированием в РФ агентства "Сохнут" не в компетенции МИД РФ, но если они заинтересованы в работе в нашей стране, то надо устранить возможные замечания со стороны Минюста, заявил в четверг замглавы МИД России Михаил Богданов.
Он напомнил, что ранее Минюст провел проверку в отношении агентства.
"Сейчас они разбираются, видимо, с этим вопросом, работа продолжается", - сказал Богданов.
"Это не наша компетенция просто. Но это организация с большой историей здесь, и думаю, что они сами заинтересованы в предложении работы. А если заинтересованы, то, значит, должны удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации – в соответствии с нашим законодательством. Они работают на территории Российской Федерации поэтому должны следовать законам РФ. Если так будет в будущем, то я думаю, никаких проблем не предвидится", - пояснил он.
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РоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИзраильВ мире
 
 
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