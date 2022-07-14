https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html

В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России

В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД назвали условие для продолжения работы "Сохнута" в России

Ситуация с функционированием в РФ агентства "Сохнут" не в компетенции МИД РФ, но если они заинтересованы в работе в нашей стране, то надо устранить возможные... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:39

2022-07-14T16:39

2022-07-14T16:39

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

израиль

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ситуация с функционированием в РФ агентства "Сохнут" не в компетенции МИД РФ, но если они заинтересованы в работе в нашей стране, то надо устранить возможные замечания со стороны Минюста, заявил в четверг замглавы МИД России Михаил Богданов.Он напомнил, что ранее Минюст провел проверку в отношении агентства."Сейчас они разбираются, видимо, с этим вопросом, работа продолжается", - сказал Богданов."Это не наша компетенция просто. Но это организация с большой историей здесь, и думаю, что они сами заинтересованы в предложении работы. А если заинтересованы, то, значит, должны удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации – в соответствии с нашим законодательством. Они работают на территории Российской Федерации поэтому должны следовать законам РФ. Если так будет в будущем, то я думаю, никаких проблем не предвидится", - пояснил он.

https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html

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Владимир Лаврентьев

россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире