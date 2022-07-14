https://ria.ru/20220714/sochi-1802381711.html

В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров

В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров - РИА Новости, 14.07.2022

В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился на шесть процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе оператора "Аэродинамика". РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:14

2022-07-14T16:14

2022-07-14T16:14

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пассажиры

аэропорт

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новости - туризм

туризм

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СОЧИ, 14 июл — РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился на шесть процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе оператора "Аэродинамика"."Несмотря на статус временного южного хаба, пассажиров стало меньше, — заявили в пресс-службе. — Всего с начала 2022 года воздушная гавань обслужила 4 681 579 человек, в 2021-м эта цифра составляла 4 980 332".Отмечается, что внутренние авиаперевозки сократились на 12 процентов. При этом объем международных вырос в восемь раз ввиду фактического отсутствия полетов за рубеж в 2021 году.В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С тех пор сочинский аэровокзал используется в качестве временного хаба.

https://ria.ru/20220713/spisok-1802207462.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пассажиры, аэропорт, сочи, новости - туризм, туризм, туристы