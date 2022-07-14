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В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров - РИА Новости, 14.07.2022
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В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров
В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров - РИА Новости, 14.07.2022
В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров
Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился на шесть процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе оператора "Аэродинамика". РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:14
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туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пассажиры
аэропорт
сочи
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 14 июл — РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился на шесть процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе оператора "Аэродинамика"."Несмотря на статус временного южного хаба, пассажиров стало меньше, — заявили в пресс-службе. — Всего с начала 2022 года воздушная гавань обслужила 4 681 579 человек, в 2021-м эта цифра составляла 4 980 332".Отмечается, что внутренние авиаперевозки сократились на 12 процентов. При этом объем международных вырос в восемь раз ввиду фактического отсутствия полетов за рубеж в 2021 году.В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С тех пор сочинский аэровокзал используется в качестве временного хаба.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пассажиры, аэропорт, сочи, новости - туризм, туризм, туристы
16:14 14.07.2022
 
В аэропорту Сочи стало меньше пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Сочи снизился на шесть процентов к прошлогоднему уровню

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 14 июл — РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился на шесть процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе оператора "Аэродинамика".
"Несмотря на статус временного южного хаба, пассажиров стало меньше, — заявили в пресс-службе. — Всего с начала 2022 года воздушная гавань обслужила 4 681 579 человек, в 2021-м эта цифра составляла 4 980 332".
Отмечается, что внутренние авиаперевозки сократились на 12 процентов. При этом объем международных вырос в восемь раз ввиду фактического отсутствия полетов за рубеж в 2021 году.
В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С тех пор сочинский аэровокзал используется в качестве временного хаба.
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