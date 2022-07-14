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Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак

Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак - РИА Новости, 14.07.2022

Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак

Читинский районный суд Забайкальского края признал жительницу села Домна виновной в смерти девочки, на которую в январе напала стая собак, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:50

2022-07-14T07:50

2022-07-14T07:57

происшествия

забайкальский край

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КРАСНОЯРСК, 14 июл — РИА Новости. Читинский районный суд Забайкальского края признал жительницу села Домна виновной в смерти девочки, на которую в январе напала стая собак, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Судом установлено, что женщина держала дома 13 беспородных собак. При этом она не предпринимала мер по обеспечению безопасности других людей — ее домовладение не имело надежного ограждения. В январе этого года стая собак убежала со двора и напала на семилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой. Девочка погибла."Сегодня Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.Подсудимая приговорена к ограничению свободы на год и 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.

https://ria.ru/20220626/sobaki-1798214349.html

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происшествия, забайкальский край, россия, красноярск