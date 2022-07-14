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Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак
Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак - РИА Новости, 14.07.2022
Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак
Читинский районный суд Забайкальского края признал жительницу села Домна виновной в смерти девочки, на которую в январе напала стая собак, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:50
2022-07-14T07:50
2022-07-14T07:57
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 июл — РИА Новости. Читинский районный суд Забайкальского края признал жительницу села Домна виновной в смерти девочки, на которую в январе напала стая собак, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Судом установлено, что женщина держала дома 13 беспородных собак. При этом она не предпринимала мер по обеспечению безопасности других людей — ее домовладение не имело надежного ограждения. В январе этого года стая собак убежала со двора и напала на семилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой. Девочка погибла."Сегодня Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.Подсудимая приговорена к ограничению свободы на год и 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.
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происшествия, забайкальский край, россия, красноярск
07:50 14.07.2022 (обновлено: 07:57 14.07.2022)
Жительницу Забайкалья признали виновной в гибели девочки из-за стаи собак
Суд признал жительницу Забайкалья виновной в смерти девочки, которую загрызла стая собак
КРАСНОЯРСК, 14 июл — РИА Новости. Читинский районный суд Забайкальского края признал жительницу села Домна виновной в смерти девочки, на которую в январе напала стая собак, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что женщина держала дома 13 беспородных собак. При этом она не предпринимала мер по обеспечению безопасности других людей — ее домовладение не имело надежного ограждения. В январе этого года стая собак убежала со двора и напала на семилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой. Девочка погибла.
"Сегодня Читинский районный суд Забайкальского края
вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Домна Татьяны Качеевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.
Подсудимая приговорена к ограничению свободы на год и 10 месяцев. Кроме того, суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак, на 2 года 10 месяцев.