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"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды
"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды - РИА Новости, 14.07.2022
"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды
По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски.
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:00
2022-07-14T12:00
бери и делай
подкаст
работа
сноуборд
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"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды
По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски.
audio/mpeg
"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды
По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски.
audio/mpeg
Сколько досок нужно сделать, чтобы хорошо получилась хотя бы одна, и может ли профессиональный райдер прокатиться на гладильной доске - рассказывает основатель и руководитель компании Joint Snowboards Николай Гринев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, работа, сноуборд, аудио
"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды
По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски.