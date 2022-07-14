https://ria.ru/20220714/snowboard-1801971256.html

"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды

"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды - РИА Новости, 14.07.2022

"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды

По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски.

2022-07-14T12:00

2022-07-14T12:00

2022-07-14T12:00

бери и делай

подкаст

работа

сноуборд

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"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски. audio/mpeg

"32 часа работы в день". Как начать делать и продавать сноуборды По каким признакам можно отличить хороший сноуборд от плохого, как следят за модой сноубордисты, почему бизнесмены зависят от количества снега зимой и какое образование должно быть у того, кто конструирует доски. audio/mpeg

Сколько досок нужно сделать, чтобы хорошо получилась хотя бы одна, и может ли профессиональный райдер прокатиться на гладильной доске - рассказывает основатель и руководитель компании Joint Snowboards Николай Гринев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, работа, сноуборд, аудио