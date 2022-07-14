https://ria.ru/20220714/smert-1802389662.html

В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине

В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине - РИА Новости, 14.07.2022

В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине

Комплексная служебная проверка назначена в Ивановской области после смерти мужчины в патрульной машине в Вичуге, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:15

происшествия

россия

ивановская область

вичуга

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Комплексная служебная проверка назначена в Ивановской области после смерти мужчины в патрульной машине в Вичуге, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.В ведомстве уточнили, что 13 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Вичугский" поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого находится нетрезвый человек. По прибытии полицейские "обнаружили мужчину с протезами обеих ног", который находился в состоянии алкогольного опьянения, жалоб на здоровье не высказывал. При доставлении в отдел полиции "указанный гражданин скончался в патрульной машине"."Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего назначена комплексная служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сообщили в УМВД.

https://ria.ru/20220627/dtp-1798294511.html

россия

ивановская область

вичуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ивановская область, вичуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии)