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В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине - РИА Новости, 14.07.2022
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В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине
В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине - РИА Новости, 14.07.2022
В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине
Комплексная служебная проверка назначена в Ивановской области после смерти мужчины в патрульной машине в Вичуге, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:15
2022-07-14T12:15
происшествия
россия
ивановская область
вичуга
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Комплексная служебная проверка назначена в Ивановской области после смерти мужчины в патрульной машине в Вичуге, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.В ведомстве уточнили, что 13 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Вичугский" поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого находится нетрезвый человек. По прибытии полицейские "обнаружили мужчину с протезами обеих ног", который находился в состоянии алкогольного опьянения, жалоб на здоровье не высказывал. При доставлении в отдел полиции "указанный гражданин скончался в патрульной машине"."Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего назначена комплексная служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сообщили в УМВД.
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россия
ивановская область
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происшествия, россия, ивановская область, вичуга, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:15 14.07.2022
 
В Ивановской области мужчина умер в патрульной машине

УМВД по Ивановской области проводит проверку после смерти мужчины в патрульной машине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Комплексная служебная проверка назначена в Ивановской области после смерти мужчины в патрульной машине в Вичуге, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
В ведомстве уточнили, что 13 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Вичугский" поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого находится нетрезвый человек. По прибытии полицейские "обнаружили мужчину с протезами обеих ног", который находился в состоянии алкогольного опьянения, жалоб на здоровье не высказывал. При доставлении в отдел полиции "указанный гражданин скончался в патрульной машине".
"Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По факту произошедшего назначена комплексная служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сообщили в УМВД.
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ПроисшествияРоссияИвановская областьВичугаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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