https://ria.ru/20220714/shtraf-1802410396.html
Путин подписал закон о штрафах для операторов связи
Путин подписал закон о штрафах для операторов связи - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о штрафах для операторов связи
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в частности повышение административных штрафов до 4 миллионов рублей для операторов связи за... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:13
2022-07-14T13:13
2022-07-14T13:13
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий в частности повышение административных штрафов до 4 миллионов рублей для операторов связи за неисполнение предписаний Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контенту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений Роскомнадзора, повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 250 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей - на юридических.Изменения внесены в статью 13.34 КоАП РФ. Ранее она предусматривала штрафы за первичное правонарушение до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, владимир путин
Путин подписал закон о штрафах для операторов связи
Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за неисполнение требований РКН