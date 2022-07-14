09:40 14.07.2022 (обновлено: 10:14 14.07.2022)
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям
Протестующие на Шри-Ланке решили передать правительственные резиденции властям
© AP Photo / Rafiq MaqboolПротестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Протестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера, сообщает местное издание Daily Mirror.
"Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания", - сообщается в Twitter-аккаунте издания.
Как сообщается, речь идет о резиденции президента страны, а также зданиях офисов президента и премьера.
Комплекс зданий офиса премьер-министра Шри-Ланки был захвачен участниками антиправительственного протеста днем в среду. По данным ланкийских СМИ, в столкновениях с полицией и военными при штурме комплекса получили травмы более 40 демонстрантов.
Ранее участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы также захватили резиденцию президента. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.