https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802341291.html

Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям

Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям - РИА Новости, 14.07.2022

Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям

Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:40

2022-07-14T09:40

2022-07-14T10:14

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готабая раджапакса

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера, сообщает местное издание Daily Mirror."Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания", - сообщается в Twitter-аккаунте издания.Как сообщается, речь идет о резиденции президента страны, а также зданиях офисов президента и премьера.Комплекс зданий офиса премьер-министра Шри-Ланки был захвачен участниками антиправительственного протеста днем в среду. По данным ланкийских СМИ, в столкновениях с полицией и военными при штурме комплекса получили травмы более 40 демонстрантов.Ранее участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы также захватили резиденцию президента. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.

https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802261240.html

https://ria.ru/20220713/shrilanka-1802155349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса