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Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям - РИА Новости, 14.07.2022
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Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям - РИА Новости, 14.07.2022
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям
Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:40
2022-07-14T10:14
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера, сообщает местное издание Daily Mirror."Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания", - сообщается в Twitter-аккаунте издания.Как сообщается, речь идет о резиденции президента страны, а также зданиях офисов президента и премьера.Комплекс зданий офиса премьер-министра Шри-Ланки был захвачен участниками антиправительственного протеста днем в среду. По данным ланкийских СМИ, в столкновениях с полицией и военными при штурме комплекса получили травмы более 40 демонстрантов.Ранее участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы также захватили резиденцию президента. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802261240.html
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в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
09:40 14.07.2022 (обновлено: 10:14 14.07.2022)
 
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям

Протестующие на Шри-Ланке решили передать правительственные резиденции властям

© AP Photo / Rafiq MaqboolПротестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе
Протестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Протестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Протестующие на Шри-Ланке приняли решение передать властям все захваченные ранее правительственные здания, включая резиденцию президента и офис премьера, сообщает местное издание Daily Mirror.
"Протестующие решили передать обратно властям все правительственные здания", - сообщается в Twitter-аккаунте издания.
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Как сообщается, речь идет о резиденции президента страны, а также зданиях офисов президента и премьера.
Комплекс зданий офиса премьер-министра Шри-Ланки был захвачен участниками антиправительственного протеста днем в среду. По данным ланкийских СМИ, в столкновениях с полицией и военными при штурме комплекса получили травмы более 40 демонстрантов.
Ранее участники многомесячного массового протеста против президента Готабаи Раджапаксы также захватили резиденцию президента. Раджапакса объявил о своем уходе в отставку с 13 июля. В парламенте страны 20 июля пройдут выборы нового президента, после чего будет назначено временное правительство, которое проработает до следующих всеобщих выборов.
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