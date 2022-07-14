https://ria.ru/20220714/shoygu-1802494087.html

Шойгу назвал миротворческую операцию в Южной Осетии уникальным опытом

Шойгу назвал миротворческую операцию в Южной Осетии уникальным опытом - РИА Новости, 14.07.2022

Шойгу назвал миротворческую операцию в Южной Осетии уникальным опытом

Первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии, была проведена на одном дыхании и стала важной для... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:51

2022-07-14T16:51

2022-07-14T16:51

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии, была проведена на одном дыхании и стала важной для страны работой, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро", - сказал министр на мероприятии, посвященном 30-летию миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта."Это уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структур. Я имею в виду будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ. Все это было собрано воедино", - добавил Шойгу.Он поздравил присутствующих участников той операции, отметив, что "это большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа"."В то время, я уверен абсолютно, особенно моё поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт - все будут жить в мире и согласии", - заявил Шойгу.Шойгу рассказал, что в условиях продолжающихся вооружённых столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям. "Не скрою, было сложно. Но результат того стоил - Россия не дала истребить народ Южной Осетии", - сообщил министр."Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились", - заключил он.Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

https://ria.ru/20220621/obedinenie-1797002796.html

https://ria.ru/20220702/osetiya-1799759712.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)