https://ria.ru/20220714/shos-1802326834.html

МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС

МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС - РИА Новости, 14.07.2022

МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС

Шанхайской организации сотрудничества важно даже в нынешних непростых условиях сохранять внеблоковый статус, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:43

2022-07-14T06:43

2022-07-14T06:43

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ташкент

шос

владимир норов

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества важно даже в нынешних непростых условиях сохранять внеблоковый статус, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации.При этом Норов подчеркнул, что государствам-членам ШОС сейчас важно сконцентрироваться на решении приоритетных задач, связанных с усилением потенциала ШОС в борьбе с новыми вызовами и угрозами."Необходимо ускорить практическую реализацию решения глав государств о совершенствовании механизмов ШОС в сфере обеспечения безопасности, принятого на Душанбинском саммите (прошел в сентябре 2021 года — ред.). Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте, предложенного нашими российскими партнерами", — заявил Норов.

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в мире, узбекистан, ташкент, шос, владимир норов, москва