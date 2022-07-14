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МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС
МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС - РИА Новости, 14.07.2022
МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС
Шанхайской организации сотрудничества важно даже в нынешних непростых условиях сохранять внеблоковый статус, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T06:43
2022-07-14T06:43
в мире
узбекистан
ташкент
шос
владимир норов
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества важно даже в нынешних непростых условиях сохранять внеблоковый статус, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации.При этом Норов подчеркнул, что государствам-членам ШОС сейчас важно сконцентрироваться на решении приоритетных задач, связанных с усилением потенциала ШОС в борьбе с новыми вызовами и угрозами."Необходимо ускорить практическую реализацию решения глав государств о совершенствовании механизмов ШОС в сфере обеспечения безопасности, принятого на Душанбинском саммите (прошел в сентябре 2021 года — ред.). Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте, предложенного нашими российскими партнерами", — заявил Норов.
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в мире, узбекистан, ташкент, шос, владимир норов, москва
06:43 14.07.2022
 
МИД Узбекистана заявил о важности сохранения внеблокового статуса ШОС

И.о. главы МИД Узбекистана Норов: ШОС важно сохранить внеблоковый статус

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шанхайской организации сотрудничества важно даже в нынешних непростых условиях сохранять внеблоковый статус, заявил в интервью РИА Новости и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации.

"Несмотря на возникающие вызовы и сложности, для ШОС принципиально важно сохранение внеблокового статуса", — сказал Норов, отвечая на вопрос, возможна ли трансформация ШОС в военную организацию на фоне нарастающей нестабильности.

При этом Норов подчеркнул, что государствам-членам ШОС сейчас важно сконцентрироваться на решении приоритетных задач, связанных с усилением потенциала ШОС в борьбе с новыми вызовами и угрозами.
"Необходимо ускорить практическую реализацию решения глав государств о совершенствовании механизмов ШОС в сфере обеспечения безопасности, принятого на Душанбинском саммите (прошел в сентябре 2021 года — ред.). Узбекистан поддерживает скорейший запуск переговорного процесса по созданию Универсального центра по угрозам и вызовам безопасности ШОС на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте, предложенного нашими российскими партнерами", — заявил Норов.
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В миреУзбекистанТашкентШОСВладимир НоровМосква
 
 
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