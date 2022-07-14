https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html

Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы

Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы - РИА Новости, 14.07.2022

Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы

Два с половиной десятка новых школ планируется открыть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие годы, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:51

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

образование

образование - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Два с половиной десятка новых школ планируется открыть в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие годы, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" платформы Росмолодежь."Встречу глава региона начал с рассказа об амбициозных проектах в сфере образования, реализуемых в Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшие годы в регионе планируется открыть 25 новых школ и провести модернизацию уже имеющихся мощностей образовательной инфраструктуры, а количество вакантных мест для педагогов к 2025 году превысит 1000 единиц", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.В разговоре о привлекательности ЯНАО для молодых специалистов в сфере образования губернатор выделил программы для новых учителей, наставников призеров Всероссийской олимпиады школьников и учителей, которые подготовили стобальников. В рамках этих программ педагоги получают дополнительную денежную стимуляцию от 100 до 600 тысяч рублей.Отвечая на вопрос о секретах успеха развития образования, спикер отметил, что "хвастаться еще рано, а имеющиеся результаты – это большая системная работа"."Важно работать с молодыми кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего визита в Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA, мы направили туда наших школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт, вдохновились размахом и невероятной мощностью этого технологического проекта. Такие программы, когда максимально вовлекаешь молодых учителей, и денежное стимулирование дают мощный системный результат", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Во время дискуссии участники подняли также тему оттока молодых людей из малых регионов и поинтересовались, как глава региона справляется с этой проблемой."Я не вижу проблемы в том, что молодежь уезжает учиться. Напротив, я считаю, что получать высшее образование нужно в лучших академических центрах страны. Я против мелких региональных вузов. Мы стараемся развивать профессиональное образование, здесь у нас достаточно сильная база. Главное, чтобы позже им было куда возвращаться, и регион был привлекательным для взрослой жизни", – отметил Артюхов.

https://ria.ru/20220705/yamal-1800458055.html

https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование, образование - общество, форум "территория смыслов"