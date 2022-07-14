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Херсонская общеобразовательная школа получила российскую аккредитацию - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/shkola-1802365576.html
Херсонская общеобразовательная школа получила российскую аккредитацию
Херсонская общеобразовательная школа получила российскую аккредитацию - РИА Новости, 14.07.2022
Херсонская общеобразовательная школа получила российскую аккредитацию
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил директора херсонской общеобразовательной школы с получением российской государственной аккредитации и вручил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:23
2022-07-14T11:23
специальная военная операция на украине
россия
общество
херсонская область
запорожская область
сергей кравцов
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ХЕРСОН, 14 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил директора херсонской общеобразовательной школы с получением российской государственной аккредитации и вручил выпускникам школы медали и аттестаты."В херсонской общеобразовательной школе №48 прошла успешная аккредитация. Я хочу поздравить и директора, и весь коллектив. И теперь есть возможность у ребят получить аттестаты, я вижу много очень медалистов. Действительно большая, очень большая заслуга учителей. Ребят, я хочу вас тоже поздравить, у вас открыты все двери, фактически можно выбрать любой вуз и поступить, реализовать себя", - сказал Кравцов.По его словам, Минпросвещения РФ сделает все, чтобы выпускники были всем обеспечены, и окажет максимум необходимой поддержки.Кравцов добавил, что в школах нужен курс истории родного края, у Херсонской области очень богатая история, в том числе история подвигов, и очень важным событием станет написание программы этого курса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220713/pamyatnik-1802239291.html
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херсонская область
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россия, общество, херсонская область , запорожская область, сергей кравцов
11:23 14.07.2022
 
Херсонская общеобразовательная школа получила российскую аккредитацию

Херсонская общеобразовательная школа №48 прошла российскую аккредитацию

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне
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ХЕРСОН, 14 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил директора херсонской общеобразовательной школы с получением российской государственной аккредитации и вручил выпускникам школы медали и аттестаты.
"В херсонской общеобразовательной школе №48 прошла успешная аккредитация. Я хочу поздравить и директора, и весь коллектив. И теперь есть возможность у ребят получить аттестаты, я вижу много очень медалистов. Действительно большая, очень большая заслуга учителей. Ребят, я хочу вас тоже поздравить, у вас открыты все двери, фактически можно выбрать любой вуз и поступить, реализовать себя", - сказал Кравцов.
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По его словам, Минпросвещения РФ сделает все, чтобы выпускники были всем обеспечены, и окажет максимум необходимой поддержки.
Кравцов добавил, что в школах нужен курс истории родного края, у Херсонской области очень богатая история, в том числе история подвигов, и очень важным событием станет написание программы этого курса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоХерсонская областьЗапорожская областьСергей Кравцов
 
 
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