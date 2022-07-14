https://ria.ru/20220714/seyf-1802357034.html

Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова

Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова - РИА Новости, 14.07.2022

Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова

Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:54

2022-07-14T10:54

2022-07-14T10:54

культура

николай римский-корсаков

михаил ведерников

псковская область

культура

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. По словам генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, усадьба композитора сгорела примерно наполовину. Огонь уничтожил 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель. При этом 1125 экспонатов удалось спасти.Как сообщалось, под завалами находится сейф с документами и фотографиями, что может увеличить число спасенных экспонатов. Следственными органами по факту пожара было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду посетил музей-усадьбу.Некоторые предметы помогут восстановить во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря в Москве.Ведерников обсудил со специалистами планы по восстановлению усадьбы.По словам Мельниковой, на подготовку проектно-сметной документации потребуется 7-8 месяцев. "Как только нам позволят, мы разберем сожженную часть и проведем обследование оставшейся части строения и фундамента", — отметила она."Надо сделать лучше, чем было. Общими силами справимся", — сказал Ведерников.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме были воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

https://ria.ru/20220712/relikviya-1802020447.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

николай римский-корсаков, михаил ведерников, псковская область, культура, новости культуры