https://ria.ru/20220714/seyf-1802357034.html
Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова
Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова - РИА Новости, 14.07.2022
Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова
Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:54
2022-07-14T10:54
2022-07-14T10:54
культура
николай римский-корсаков
михаил ведерников
псковская область
культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. По словам генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, усадьба композитора сгорела примерно наполовину. Огонь уничтожил 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель. При этом 1125 экспонатов удалось спасти.Как сообщалось, под завалами находится сейф с документами и фотографиями, что может увеличить число спасенных экспонатов. Следственными органами по факту пожара было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду посетил музей-усадьбу.Некоторые предметы помогут восстановить во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря в Москве.Ведерников обсудил со специалистами планы по восстановлению усадьбы.По словам Мельниковой, на подготовку проектно-сметной документации потребуется 7-8 месяцев. "Как только нам позволят, мы разберем сожженную часть и проведем обследование оставшейся части строения и фундамента", — отметила она."Надо сделать лучше, чем было. Общими силами справимся", — сказал Ведерников.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме были воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.
https://ria.ru/20220712/relikviya-1802020447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай римский-корсаков, михаил ведерников, псковская область, культура, новости культуры
Сейф с ценными экспонатами нашли под завалами усадьбы Римского-Корсакова
Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы Римского-Корсакова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Сейф с ценными экспонатами достали из-под завалов горевшей усадьбы композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. По словам генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, усадьба композитора сгорела примерно наполовину. Огонь уничтожил 1082 экспоната, в том числе мемориальную мебель. При этом 1125 экспонатов удалось спасти.
Как сообщалось, под завалами находится сейф с документами и фотографиями, что может увеличить число спасенных экспонатов. Следственными органами по факту пожара было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду посетил музей-усадьбу.
"Он также осмотрел уникальные экспонаты, вынесенные из огня. Директор Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что число спасенных вещей увеличилось. Из завалов извлечен сейф, где сохранились ценные экспонаты", — говорится в сообщении.
Некоторые предметы помогут восстановить во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря в Москве.
Ведерников обсудил со специалистами планы по восстановлению усадьбы.
По словам Мельниковой, на подготовку проектно-сметной документации потребуется 7-8 месяцев. "Как только нам позволят, мы разберем сожженную часть и проведем обследование оставшейся части строения и фундамента", — отметила она.
"Надо сделать лучше, чем было. Общими силами справимся", — сказал Ведерников.
Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме были воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.