https://ria.ru/20220714/seversk-1802393529.html
Пушилин заявил об оперативном окружении Северска
Пушилин заявил об оперативном окружении Северска - РИА Новости, 14.07.2022
Пушилин заявил об оперативном окружении Северска
Город Северск находится в оперативном окружении, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:27
2022-07-14T12:27
2022-07-14T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Город Северск находится в оперативном окружении, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."Северск перешел практически в оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, не "котел", но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Пушилин заявил об оперативном окружении Северска
Пушилин заявил, что город Северск перешел в оперативное окружение союзными силами