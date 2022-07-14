https://ria.ru/20220714/seversk-1802393529.html

Пушилин заявил об оперативном окружении Северска

Пушилин заявил об оперативном окружении Северска - РИА Новости, 14.07.2022

Пушилин заявил об оперативном окружении Северска

Город Северск находится в оперативном окружении, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:27

2022-07-14T12:27

2022-07-14T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Город Северск находится в оперативном окружении, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."Северск перешел практически в оперативное окружение. То есть это не физическое окружение, не "котел", но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций", - сказал Пушилин в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, денис пушилин, ситуация в днр и лнр