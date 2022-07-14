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Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/seversk-1802344760.html
Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск
Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск
Город Северск находится под оперативным контролем сил Донецкой Народной Республики и российской армии, заявил в эфире программы "Соловьев Live" первый... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:05
2022-07-14T13:03
в мире
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
северск
украина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Город Северск находится под оперативным контролем сил Донецкой Народной Республики и российской армии, заявил в эфире программы "Соловьев Live" первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов."По заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, уже бои идут на окраинах Северска, то есть по сути Северск под нашим оперативным контролем. То есть это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", — сказал он.Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются с 3 июля.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, северск, украина
10:05 14.07.2022 (обновлено: 13:03 14.07.2022)
 
Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск

Представитель ДНР Безсонов заявил взятии Северска силами ДНР и РФ под оперативный контроль

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Город Северск находится под оперативным контролем сил Донецкой Народной Республики и российской армии, заявил в эфире программы "Соловьев Live" первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
"По заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, уже бои идут на окраинах Северска, то есть по сути Северск под нашим оперативным контролем. То есть это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", — сказал он.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются с 3 июля.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Вчера, 10:03Специальная военная операция на Украине
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