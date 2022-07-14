https://ria.ru/20220714/semya-1802354577.html

В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей

В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей - РИА Новости, 14.07.2022

В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей

Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:43

2022-07-14T10:43

2022-07-14T10:43

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская платформа "Россия – страна возможностей"."Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" и победительница конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ. Идея получила федеральную поддержку – официальная дата праздника обсуждается на высшем уровне", - говорится в сообщении.Дьяконова заявила, что инициатива обсуждалась с членами фракции "Единая Россия" и получила одобрение.Отмечается, что идея установления этого праздника появилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220708/prazdnik-1800638492.html

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