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В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей - РИА Новости, 14.07.2022
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В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей
В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей - РИА Новости, 14.07.2022
В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей
Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:43
2022-07-14T10:43
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская платформа "Россия – страна возможностей"."Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" и победительница конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ. Идея получила федеральную поддержку – официальная дата праздника обсуждается на высшем уровне", - говорится в сообщении.Дьяконова заявила, что инициатива обсуждалась с членами фракции "Единая Россия" и получила одобрение.Отмечается, что идея установления этого праздника появилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.
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общество, россия, госдума рф
10:43 14.07.2022
 
В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей

Депутат Дьяконова вынесла в Госдуму предложение установить в России День многодетных семей

© Depositphotos / VitalinkaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Depositphotos / Vitalinka
Многодетная семья. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская платформа "Россия – страна возможностей".
"Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" и победительница конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ. Идея получила федеральную поддержку – официальная дата праздника обсуждается на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Дьяконова заявила, что инициатива обсуждалась с членами фракции "Единая Россия" и получила одобрение.
"С коллегами из фракции "Единая Россия" мы уже обсудили инициативу об установлении Дня многодетных семей в стране, идея получила одобрение", - приводятся в сообщении слова Дьяконовой.
Отмечается, что идея установления этого праздника появилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.
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