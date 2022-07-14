В Госдуме предложили установить в России День многодетных семей
Депутат Дьяконова вынесла в Госдуму предложение установить в России День многодетных семей
Многодетная семья. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ, сообщает президентская платформа "Россия – страна возможностей".
"Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России "Эльбрус" и победительница конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ. Идея получила федеральную поддержку – официальная дата праздника обсуждается на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Дьяконова заявила, что инициатива обсуждалась с членами фракции "Единая Россия" и получила одобрение.
"С коллегами из фракции "Единая Россия" мы уже обсудили инициативу об установлении Дня многодетных семей в стране, идея получила одобрение", - приводятся в сообщении слова Дьяконовой.
Отмечается, что идея установления этого праздника появилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.
8 июля, 02:08День семьи, любви и верности в России