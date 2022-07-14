https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html

Саперы ВС России обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ в Северодонецке

Саперы ВС России обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 14.07.2022

Саперы ВС России обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ в Северодонецке

Российские саперы продолжают разминировать освобожденный Северодонецк, в четверг на центральных улицах города были обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:02

2022-07-14T22:02

2022-07-14T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 14 июл - РИА Новости. Российские саперы продолжают разминировать освобожденный Северодонецк, в четверг на центральных улицах города были обнаружены и обезврежены неразорвавшиеся украинские 152-мм артиллерийский снаряд и выстрел к подствольному гранатомету, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В ходе осмотра улиц Северодонецка российские военные инженеры обнаружили неразорвавшийся 152-мм украинский артиллерийский снаряд в парке 68 лет Победы в самом центре города. Близлежащие дороги и подъезды были перекрыты, после чего саперы заложили тротиловую шашку и путем подрыва нейтрализовали взрывоопасный предмет.На прилегающей улице Маяковского, у тротуара возле дома номер 13 другой группой саперов был обнаружен неразорвавшийся выстрел к подствольному гранатомету. После дополнительного обследования стало ясно, что выстрел поврежден и транспортировать его небезопасно. Было также принято решение уничтожить его на месте.В своей работе российские военные инженеры используют новые защитные костюмы ОВР-2-02, нашлемные камеры и планшет командира, куда может выводиться не только изображение с нашлемных камер, но и миниатюрных досмотровых роботов "Скарабей" и "Сфера".В настоящий момент главной задачей саперов является разминирование основных транспортных магистралей города для того, чтоб строители и ремонтные службы могли безопасно восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру Северодонецка.Кроме того, жители города при обнаружении взрывоопасных предметов в своих домах могут также обратиться к российским саперам для разминирования.По словам российских военных инженеров, в основном жителям и ремонтным бригадам угрожают неразорвавшиеся артиллерийские мины и снаряды, противопехотные и противотанковые мины, поражающие элементы кассетных боеприпасов, боеприпасы к крупнокалиберному стрелковому оружию. Реже, но встречаются растяжки и различные мины-ловушки.

https://ria.ru/20220714/miny-1802563430.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северодонецк

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, северодонецк