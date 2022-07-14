https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802451001.html

СМИ: в ЕС предложили ввести новый пакет санкций против России

СМИ: в ЕС предложили ввести новый пакет санкций против России - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: в ЕС предложили ввести новый пакет санкций против России

В Европейском союзе намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России, РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:03

2022-07-14T15:03

2022-07-14T15:17

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владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Европейском союзе намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Отмечается также, что ожидается ужесточение уже введенных ранее мер.Ранее СМИ сообщали, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. Новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220714/es-1802424552.html

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797723677.html

россия

украина

европа

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в мире, евросоюз, россия, украина, европа, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии