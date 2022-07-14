15:03 14.07.2022 (обновлено: 15:17 14.07.2022)
СМИ: в ЕС предложили ввести новый пакет санкций против России
Блумберг: в ЕС предлагают ввести новые антироссийские санкции
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Европейском союзе намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"ЕС настроен предложить включение около еще 50 людей и организаций в рамках нового пакета санкций, который хотят принять на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается также, что ожидается ужесточение уже введенных ранее мер.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. Новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.