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СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели - РИА Новости, 14.07.2022
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СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели
СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели
В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:01
2022-07-14T14:20
россия
украина
евросоюз
европа
санкции в отношении россии
в мире
санкции
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов."ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели", - говорится в сообщении на сайте портала.Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится в четверг и пятницу. Меры, вероятно, будут одобрены государствами-членами ЕС к середине следующей недели, сообщили порталу европейские дипломаты.По данным интернет-ресурса, новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота. Кроме того, в новом пакете санкций ЕС против России будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, якобы связанных с властями РФ, сообщает портал.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220714/es-1802424552.html
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россия, украина, евросоюз, европа, санкции в отношении россии, в мире, санкции
14:01 14.07.2022 (обновлено: 14:20 14.07.2022)
 
СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели

Euractiv: Евросоюз представит седьмой пакет санкций против России в течение недели

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
"ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели", - говорится в сообщении на сайте портала.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 14:01
Эксперт рассказал, как антироссийские санкции могут еще повлиять на ЕС
Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится в четверг и пятницу. Меры, вероятно, будут одобрены государствами-членами ЕС к середине следующей недели, сообщили порталу европейские дипломаты.
По данным интернет-ресурса, новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота. Кроме того, в новом пакете санкций ЕС против России будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, якобы связанных с властями РФ, сообщает портал.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00
Запад признал поражение. Почему мир не может изолировать Россию
 
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