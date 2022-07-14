https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802424716.html

СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели

СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели

В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:20

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов."ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели", - говорится в сообщении на сайте портала.Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится в четверг и пятницу. Меры, вероятно, будут одобрены государствами-членами ЕС к середине следующей недели, сообщили порталу европейские дипломаты.По данным интернет-ресурса, новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота. Кроме того, в новом пакете санкций ЕС против России будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, якобы связанных с властями РФ, сообщает портал.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220714/es-1802424552.html

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, евросоюз, европа, санкции в отношении россии, в мире, санкции