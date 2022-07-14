14:01 14.07.2022 (обновлено: 14:20 14.07.2022)
СМИ: Евросоюз одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели
Euractiv: Евросоюз представит седьмой пакет санкций против России в течение недели
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели, сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится в четверг и пятницу. Меры, вероятно, будут одобрены государствами-членами ЕС к середине следующей недели, сообщили порталу европейские дипломаты.
По данным интернет-ресурса, новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота. Кроме того, в новом пакете санкций ЕС против России будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, якобы связанных с властями РФ, сообщает портал.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.